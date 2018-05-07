En tehlikeli hayvan bakın neymiş?

Bu bilgileri okuduktan sonra bildi\u011fimizi sand\u0131\u011f\u0131m\u0131z her \u015feyi ba\u015ftan alabiliriz. \u0130\u015fte bilmediklerimiz ve yanl\u0131\u015f bildiklerimiz...,En Y\u00fcksek Da\u011f Nerededir?: Everest mi dedi biri? Bunca zamand\u0131r b\u00f6yle bildi\u011fimiz bu bilgi asl\u0131nda yanl\u0131\u015ft\u0131r. En y\u00fcksek da\u011f Mars'tad\u0131r.Dev volkan 'Olympus Da\u011f\u0131' g\u00fcne\u015f sistemindeki ve bilinen evrendeki en y\u00fcksek da\u011fd\u0131r. 22 km y\u00fcksekli\u011finde ve 624 km geni\u015fli\u011findeki bu da\u011f Everest Da\u011f\u0131'n\u0131n yakla\u015f\u0131k \u00fc\u00e7 kat\u0131 uzunlu\u011fundad\u0131r ve o kadar geni\u015ftir ki, taban\u0131 Arizona'y\u0131 ya da Britanya adalar\u0131n\u0131n tamam\u0131n\u0131 kaplayabilir.,\u015eu Ana Kadar Ya\u015fam\u0131\u015f En Tehlikeli Hayvan Nedir?: \u015eu ana kadar \u00f6lm\u00fc\u015f insanlar\u0131n yar\u0131s\u0131n\u0131 (muhtemelen 45 milyar kadar) di\u015fi sivrisinekler \u00f6ld\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fcr. Sivrisinekler potansiyel olarak \u00f6l\u00fcmc\u00fcl olan y\u00fczden fazla hastal\u0131k ta\u015f\u0131r.G\u00fcn\u00fcm\u00fczde bile her 12 saniyede bir ki\u015fiyi \u00f6ld\u00fcr\u00fcyorlar.,K\u0131rkaya\u011f\u0131n Ka\u00e7 Aya\u011f\u0131 Vard\u0131r?: Asl\u0131nda y\u0131llard\u0131r ara\u015ft\u0131r\u0131lan bu sorunun h\u00e2l\u00e2 net bir cevab\u0131 yoktur.Baz\u0131lar\u0131n\u0131n y\u00fczden fazla,baz\u0131lar\u0131n\u0131n daha az ayaklar\u0131 vard\u0131r. \u00c7o\u011funlukla k\u0131rkayaklar tek say\u0131l\u0131 ayak \u00e7iftlerini sahiptir ; bunlar\u0131n ayak say\u0131lar\u0131 15 \u00e7iftle 191 \u00e7ift aras\u0131 de\u011fi\u015fir.,Ka\u00e7 Tane Burun Deli\u011fimiz Var?: Asl\u0131nda iki de\u011fil tam d\u00f6rt tane burun deli\u011fimiz vard\u0131r.Bu ke\u015fif bal\u0131klar\u0131n nas\u0131l nefes ald\u0131\u011f\u0131n\u0131n g\u00f6zlemlenmesi sonucu ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131r. G\u00f6remedi\u011fimiz iki burun deli\u011fimiz kafan\u0131n i\u00e7ine girerek i\u00e7 burun delikleri haline gelmi\u015ftir.Bunlar bo\u011faza ba\u011flan\u0131r ve burundan nefes alabilmemizi sa\u011flarlar.,Bir Mavi Balinan\u0131n Yutabilece\u011fi En B\u00fcy\u00fck \u015eey Nedir: \u00c7ok b\u00fcy\u00fck bir mantar, k\u00fc\u00e7\u00fck bir araba,greyfurt yoksa bir yelkenli mi? Duydu\u011funuzda kula\u011fa sa\u00e7ma gelebilir fakat bu b\u00fcy\u00fck arkada\u015f\u0131m\u0131z\u0131n yutabilece\u011fi en b\u00fcy\u00fck \u015fey bir greyfurt. Olduk\u00e7a ilgin\u00e7 bir bi\u00e7imde,bir mavi balinan\u0131n bo\u011faz\u0131 onun g\u00f6bek deli\u011fiyle (k\u00fc\u00e7\u00fck bir yemek taba\u011f\u0131 boyutunda) hemen hemen ayn\u0131 \u00e7apa sahipken,kulak zar\u0131ndan (b\u00fcy\u00fck bir yemek taba\u011f\u0131 boyutunda) biraz daha k\u00fc\u00e7\u00fckt\u00fcr.,Telefonu Kim Buldu?: Alexander Graham Bell diyenler 10 puan kaybetti bile. Telefonu asl\u0131nda 'Antonio Meucci' bulmu\u015ftur. Floransal\u0131 mucit 1860'ta 'teletrofono' ad\u0131n\u0131 verdi\u011fi bir elektrikli ayg\u0131t\u0131n \u00e7al\u0131\u015fma modelini g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne sermi\u015ftir. Meucci, Graham Bell'in telefon patentinden be\u015f y\u0131l \u00f6nce,1871'de ge\u00e7ici bir patent ba\u015fvurusunda bulunmu\u015ftur. Ayn\u0131 y\u0131l ge\u00e7irdi\u011fi bir kaza sonucu ciddi bi\u00e7imde yaralanarak hastalanm\u0131\u015f,yenilemek i\u00e7in gerekli olan 10 dolar\u0131 g\u00f6nderememi\u015ftir. Bunun sonucunda Bell'in patenti tescillenmi\u015ftir.,\u0130nsan\u0131n Ka\u00e7 Duyusu Vard\u0131r?: Hepimizin bildi\u011fi be\u015f duyu var evet ama asl\u0131nda en az dokuz duyumuz bulunmaktad\u0131r.G\u00f6rme,i\u015fitme,tat alma,koku alma,dokunma duyular\u0131n\u0131 hepimiz \u00e7ok iyi biliyoruz. Bunlar\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda d\u00f6rt duyu daha vard\u0131r. Is\u0131 duyusu, denge duyusu, a\u011fr\u0131 duyusu, i\u00e7alg\u0131 (bilin\u00e7alt\u0131)