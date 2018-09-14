En ucuz iPhone Xs’in satıldığı ülke belli oldu

ABD merkezli teknoloji devi Apple\u2019\u0131n yeni iPhone modellerinin T\u00fcrkiye fiyatlar\u0131 hala a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015f de\u011fil.\r\n\r\n,Ancak \u015eirketin ilk etapta bu cihazlar\u0131 sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131 \u00fclkelerdeki fiyat politikas\u0131 \u015fekillenmi\u015f durumda. \r\n\r\n,\u0130\u015fte en ucuz iPhone Xs\u2019in sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00fclke... \r\n\r\n,\u0130talya: 1289 dolar \r\n\r\n,Polonya: 1352 dolar \r\n\r\n,Birle\u015fik Krall\u0131k: 1309 dolar \r\n\r\n,Rusya: 1292 dolar \r\n\r\n,\u00c7in: 1269 dolar \r\n\r\n,Hong Kong: 1095 dolar \r\n\r\n\r\n\r\n,Japonya: 1008 dolar \r\n\r\n\r\n,ABD: 999 dolar \r\n