En yakın adamı ABD'yi tehdit etti: Eğer Trump azledilirse...

'ABD halk\u0131 ayaklan\u0131r' deyip tehdit etti!,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131n d\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131, "G\u00f6revden azledilirsem piyasalar \u00e7\u00f6ker" a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan konuyla ilgili bir yorum da Trump'\u0131n avukat\u0131 Rudy Giulani'den geldi. ,Giulani, Trump'\u0131n yaln\u0131zca siyasi nedenlerle azledilebilece\u011fini ve b\u00f6yle bir durumda da Amerikan halk\u0131n\u0131n ayaklanaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Sky News'e konu\u015fan Giuliani, Trump'\u0131n azledilmesine ili\u015fkin gelen bir soruya, ,"Azledilmenin tamamen korkun\u00e7 olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Bunun i\u00e7in bir neden yok. Ba\u015fkan Ruslarla gizli anla\u015fma yapmad\u0131. Yarg\u0131y\u0131 engellemedi. ,Cohen'in s\u00f6yledi\u011fi her \u015feyin aksi ispatland\u0131. Onu sadece siyasi nedenlerle azledebilirsiniz ve buna kar\u015f\u0131 Amerikan halk\u0131 ayaklan\u0131r" ifadelerini kulland\u0131.,Giulani ayr\u0131ca, Trump'\u0131n tertemiz oldu\u011funu ve eski avukat\u0131 Michael Cohen'in b\u00fcy\u00fck bir yalanc\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi.,D\u00fcn de Donald Trump, azledilme tart\u0131\u015fmalar\u0131yla ilgili olarak konu\u015fmu\u015f ve kendisinin azledilmesi durumunda piyasalar\u0131n \u00e7\u00f6kece\u011fini belirtmi\u015fti.,TRUMP: SOSYAL MEDYA DEVLER\u0130 M\u0130LYONLARI SUSTURUYOR,ABD Ba\u015fkan\u0131'ndan dikkat \u00e7eken bir \u00e7\u0131k\u0131\u015f da bug\u00fcn geldi. Twitter hesab\u0131ndan bir payla\u015f\u0131m yapan Donald Trump, sosyal medya devlerinin milyonlarca insan\u0131 susturdu\u011funu s\u00f6yledi.,Trump, "\u0130nsanlar neyin ger\u00e7ek neyin ger\u00e7ek olmad\u0131\u011f\u0131na sans\u00fcr olmaks\u0131z\u0131n kendileri karar vermeli" ifadelerini kulland\u0131.