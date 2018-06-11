Endemol’ün Türkiye’deki şirketine kayyum atandı

Parampar\u00e7a ve K\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm gibi dizilerin yan\u0131nda Big Brother T\u00fcrkiye ile S\u0131radaki Gelsin isimli yar\u0131\u015fma programlar\u0131n\u0131 T\u00fcrkiye'ye tan\u0131tan Endemol\u2019\u00fcn T\u00fcrkiye\u2019deki \u015firketine kayyum atand\u0131. \r\n\r\n,\u0130flas davas\u0131 g\u00f6r\u00fcler \u015firketin y\u00f6netimine 4 ki\u015filik kayyum heyeti atand\u0131. Endemol Shine, daha \u00f6nce de haciz kararlar\u0131 ile g\u00fcndeme gelmi\u015fti. Davan\u0131n m\u00fcdahilleri aras\u0131nda \u00e7ok say\u0131da \u015firketin yan\u0131 s\u0131ra, Asl\u0131 Enver, Erkan Petekkaya, Haktan Pak, \u015e\u00fckr\u00fc \u00d6zy\u0131ld\u0131z gibi \u00e7ok say\u0131da oyuncu da bulunuyor.\r\n\r\n,H\u00fcrriyet'ten Din\u00e7er G\u00f6k\u00e7e'nin haberine g\u00f6re; \u015firketin iflas talepli davas\u0131n\u0131n 7 Haziran g\u00fcn\u00fc yap\u0131lan 3\u2019\u00fcnc\u00fc duru\u015fmas\u0131nda, Endemol (Endemol Medya Prod\u00fcksiyon Tic. Ltd. \u015eti) avukatlar\u0131 yan\u0131 s\u0131ra \u00e7ok say\u0131da alacakl\u0131 \u015firket temsilcisi de kat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Dava dosyas\u0131na, alacakl\u0131 bir dizi \u015firket ve sanat\u00e7\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Endemol Shine T\u00fcrkiye yetkilileri Hakan Eren ve G\u00f6khan Tatarer de m\u00fcdahil durumda. Endemol avukatlar\u0131, Eren ve Tataer\u2019in, mahkemeye sunduklar\u0131 dilek\u00e7ede a\u011f\u0131r ifadeler kulland\u0131klar\u0131 belirtilerek \u201cM\u00fcvekkil \u015firket i\u00e7in emperyalist s\u00f6m\u00fcrgeci \u00fclkenin s\u00f6m\u00fcrgeci \u015firketi tarz\u0131nda bir tan\u0131mla yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Bu ifadeyi kesinlikle reddediyoruz. M\u00fcvekkil \u015firketi su\u00e7layan ki\u015filer, uzun y\u0131llar bu \u015firkette y\u00f6netici konumda \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015flar ve pek \u00e7ok karara imza atm\u0131\u015flard\u0131r. Dolay\u0131s\u0131 ile bu dava, bug\u00fcn bu kadar m\u00fcdahil bulunmas\u0131n\u0131n temel sebebi kendi hareketleridir. A\u00e7\u0131lan dava, borca bat\u0131kl\u0131\u011f\u0131n tespitine dair teknik bir davad\u0131r\u201d dedi.\r\n\r\n,\u015eirket avukatlar\u0131, Endemol\u2019un 80 milyon lira alacakl\u0131 olmas\u0131na kar\u015f\u0131n T\u00fcrkiye\u2019deki faaliyetlerini sonland\u0131rmak durumunda kald\u0131\u011f\u0131 kaydedildi. \u015eirket avukatlar\u0131, herhangi bir faaliyetleri olmas\u0131n kar\u015f\u0131n 3 kayyum atanmas\u0131na gerek olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n\r\n,Mahkeme, karar\u0131nda, bilirki\u015fi raporunun beklenmesine karar verdi. Mahkeme, Endemol\u2019\u00fcn bir di\u011fer \u015firketi Global Telif Haklar\u0131 A\u015e\u2019ye haciz ihbarnameleri kapsam\u0131nda \u00f6deme yap\u0131lmas\u0131 y\u00f6n\u00fcndeki taleplerin de reddine karar verdi. Mahkeme ayr\u0131ca, kayyum heyetine \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Hukuk\u00e7u Adnan Deynekli\u2019nin eklenmesine karar verdi. Mahkeme, an\u0131lan kayyum heyetinin \u201cY\u00f6netim Kayyumu\u201d olarak atanmas\u0131na karar verdi. Mahkeme, her bir kayyum i\u00e7in de ayl\u0131k 6 bin TL \u00fccret \u00f6denmesine h\u00fckmetti.\r\n\r\nS\u00dcRE\u00c7 YAVA\u015e \u0130\u015eL\u0130YOR \r\n\r\nBir k\u0131s\u0131m alacakl\u0131 vekili Avukat Resul \u00d6zmen konuya ili\u015fkin yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada "S\u00fcrecin \u00e7ok yava\u015f i\u015fledi\u011fini, hen\u00fcz bilirki\u015fi raporu al\u0131nmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, \u015firketin global den olan alacaklar\u0131n\u0131n \u00e7ar olan bor\u00e7lar\u0131 \u00f6demekte \u00e7ok yetersiz kakaca\u011f\u0131n\u0131 dolay\u0131s\u0131yla \u015fimdiden b\u00fcy\u00fck bir ma\u011fduriyetin olu\u015faca\u011f\u0131 netle\u015fmi\u015f g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor" dedi.\r\n\r\n200 \u00dcLKEDE SEY\u0130RC\u0130 KAR\u015eISINDA\r\n\r\nHollandal\u0131 Endemol, e\u011flence sekt\u00f6r\u00fcnde d\u00fcnyan\u0131n lider \u015firketi olarak biliniyor. 1994 y\u0131l\u0131nda kurulan \u015firketin d\u00fcnya genelinde 31 \u00fclkede \u015firketi bulunuyor. Yap\u0131mlar\u0131 her y\u0131l 200 farkl\u0131 \u00fclkede milyonlarca ki\u015fiye ula\u015fan Endemol 3 y\u0131l \u00f6nce Shine Group ile birle\u015ferek Endemol Shine Group ad\u0131 ile faaliyetlerini s\u00fcrd\u00fcrmeye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Mahkeme, karar\u0131nda, bilirki\u015fi raporunun beklenmesine karar verdi. Mahkeme, Endemol\u2019\u00fcn bir di\u011fer \u015firketi Global Telif Haklar\u0131 A\u015e\u2019ye haciz ihbarnameleri kapsam\u0131nda \u00f6deme yap\u0131lmas\u0131 y\u00f6n\u00fcndeki taleplerin de reddine karar verdi. Mahkeme ayr\u0131ca, kayyum heyetine \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Hukuk\u00e7u Adnan Deynekli\u2019nin eklenmesine karar verdi. Mahkeme, an\u0131lan kayyum heyetinin \u201cY\u00f6netim Kayyumu\u201d olarak atanmas\u0131na karar verdi. Mahkeme, her bir kayyum i\u00e7in de ayl\u0131k 6 bin TL \u00fccret \u00f6denmesine h\u00fckmetti.\r\n\r\n,S\u00dcRE\u00c7 YAVA\u015e \u0130\u015eL\u0130YOR \r\n\r\nBir k\u0131s\u0131m alacakl\u0131 vekili Avukat Resul \u00d6zmen konuya ili\u015fkin yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada "S\u00fcrecin \u00e7ok yava\u015f i\u015fledi\u011fini, hen\u00fcz bilirki\u015fi raporu al\u0131nmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, \u015firketin global den olan alacaklar\u0131n\u0131n \u00e7ar olan bor\u00e7lar\u0131 \u00f6demekte \u00e7ok yetersiz kakaca\u011f\u0131n