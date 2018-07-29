Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı var

G\u00fcney Asya \u00fclkesi dost ve karde\u015f Endonezya\u2019n\u0131n Lombok Adas\u0131'nda 6,4 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi. ,Merkez \u00fcss\u00fc Lombok Adas\u0131'n\u0131n Mataram kentinin 50 kilometre kuzeydo\u011fusu olan depremde ilk belirlemelere g\u00f6re 10 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 40 ki\u015fi yaraland\u0131. ,ABD Jeolojik Ara\u015ft\u0131rmalar Merkezi (USGS), 6,4 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremin yerin 7,5 kilometre alt\u0131nda kaydedildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Endonezya'n\u0131n turistik Bali Adas\u0131'n\u0131n yakla\u015f\u0131k 40 kilometre do\u011fusunda bulunan adada deprem nedeniyle \u00e7ok say\u0131da ev de hasar g\u00f6rd\u00fc. ,Depremde ilk belirlemelere g\u00f6re \u00f6l\u00fc ve yaral\u0131lar oldu\u011fu ifade ediliyor. ,B\u00f6lgede 60'tan fazla art\u00e7\u0131 deprem ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.,BBC'nin haberine g\u00f6re, 10 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc, 40 ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131 6,4 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremin ard\u0131ndan en b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fc 5,7 olmak \u00fczere 60'tan fazla art\u00e7\u0131 deprem kaydedildi.