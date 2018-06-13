Endonezya'da bayram tatili kazalarında 134 kişi öldü

Emniyet S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Yusri Yunus, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, hafta sonu ba\u015flayan bayram tatiliyle \u00fclke genelinde meydana gelen trafik kazalar\u0131nda 134 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Yunus, kazalarda 28'i a\u011f\u0131r 286 ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n,Kazalar\u0131n \u00e7ocu\u011funun dikkatsizlikten kaynakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Yunus, 633 kazadan 232\u2019sinin motosiklet kazas\u0131 oldu\u011funu bildirdi.\r\n,Dost ve karde\u015f \u00fclke Endonezya\u2019da Ramazan Bayram\u0131 tatilinin ba\u015flamas\u0131yla meydana gelen trafik kazalar\u0131nda 134 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc bildirildi.\r\n,Yunus, bayram tatili s\u00fcresince g\u00fcvenli yolculuk yap\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in yakla\u015f\u0131k 180 bin personelin g\u00f6revlendirildi\u011fini ifade ederek ge\u00e7en y\u0131la g\u00f6re bu y\u0131l bayram \u00f6ncesi meydana gelen kazalarda y\u00fczde 19\u2019luk d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ger\u00e7ekle\u015fti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n