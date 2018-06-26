Endonezya'da hava alanında silahlı saldırı: 3 ölü

Endonezya'n\u0131n do\u011fusundaki Papua'da havaalan\u0131nda d\u00fczenlenen silahl\u0131 sald\u0131r\u0131da 3 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,Sald\u0131r\u0131da \u00f6len sivillerin G\u00fcney Sulawesi b\u00f6lgesinden gelen g\u00f6\u00e7men t\u00fcccarlar oldu\u011fu ve paramilislerin \u00e7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc d\u00fczenlenecek yerel se\u00e7imlere takviye kuvvet olarak b\u00f6lgeye g\u00f6nderildi\u011fi ifade edildi.\r\n,Sald\u0131r\u0131da 3 sivilin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirten Eydi, pilot dahil 2 ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi. Eydi, sald\u0131rganlar\u0131n "Silahl\u0131 Siviller Su\u00e7 \u00d6rg\u00fct\u00fc" \u00fcyeleri oldu\u011funu kaydetti.,Ge\u00e7mi\u015fte Hollanda'n\u0131n kontrol\u00fcndeki Papua b\u00f6lgesinde, Endonezya topraklar\u0131na kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 1963'ten bu yana ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131k yanl\u0131s\u0131 direni\u015f s\u00fcrd\u00fcr\u00fcl\u00fcyor.\r\n,Ordu S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Albay Muhammed Eydi, paramilis g\u00fc\u00e7leri ta\u015f\u0131yan k\u00fc\u00e7\u00fck u\u00e7a\u011f\u0131n, Nduga b\u00f6lgesinde Kenyam Havaalan\u0131'na inmesinin ard\u0131ndan silahl\u0131 sald\u0131r\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n