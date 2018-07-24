Enerjide yeni isimler

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fbmet Sisteminin ilk bakan yard\u0131mc\u0131lar atanmaya devam ediyor. ,Adalet, Gen\u00e7lik ve Spor, K\u00fclt\u00fcr ve Turizm, Sa\u011fl\u0131k, Ula\u015ft\u0131rma ve Altyap\u0131 bakanl\u0131klar\u0131nda hafta sonunda yap\u0131lan atamalar\u0131n ard\u0131ndan d\u00fcn de \u00c7evre ve \u015eehircilik ile Enerji Bakanl\u0131klar\u0131na bakan yard\u0131mc\u0131lar\u0131 atand\u0131. Resm\u00ee Gazete\u2019nin m\u00fckerrer say\u0131s\u0131nda yay\u0131nlanan karara g\u00f6re bakanl\u0131klara 3\u2019er bakan yard\u0131mc\u0131s\u0131 atand\u0131. , Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fbmet Sistemi \u00f6ncesinde bakanl\u0131kta m\u00fcste\u015far yard\u0131mc\u0131s\u0131 olan \u00fc\u00e7 isim yeni d\u00f6nemde bakan yard\u0131mc\u0131s\u0131 olarak g\u00f6rev yapacak. , Yeni d\u00f6nemde Mehmet Emin Birp\u0131nar, Fatma Varank ve M\u00fccahit Demirta\u015f, \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Murat Kurum\u2019a yard\u0131mc\u0131 olarak atand\u0131lar. Birp\u0131nar, bakanl\u0131kta \u00c7evre Y\u00f6netimi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ile \u00c7evresel Etki De\u011ferlendirmesi, \u0130zin ve Denetim Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden Sorumlu M\u00fcste\u015far Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revini y\u00fcr\u00fct\u00fcyordu. ,Sanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 Mustafa Varank\u2019\u0131n kuzeni olan Fatma Varank, Mekansal Planlama Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131s\u0131 olarak g\u00f6rev yaparken, M\u00fccahit Demirta\u015f ise bakanl\u0131\u011fa ba\u011fl\u0131 \u0130LKBANK y\u00f6netim kurulu ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 y\u00fcr\u00fct\u00fcyordu.,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6rev yapacak bakan yard\u0131mc\u0131lar\u0131 da belli oldu. ,Bunlardan ilki 2010 y\u0131l\u0131nda Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumunda kurul \u00fcyesi yaparken 2016 y\u0131l\u0131nda bakanl\u0131k m\u00fcste\u015far yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131na getirilen Abdullah Tancan., Di\u011fer isimler ise Alparslan Bayraktar ve Mithat Cans\u0131z oldu. Alparslan Bayraktar, \u00f6nceki d\u00f6nemde m\u00fcste\u015far yard\u0131mc\u0131s\u0131 olarak g\u00f6rev yaparken, Mithat Cans\u0131z ise Maden \u0130\u015fleri Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc olarak g\u00f6rev yap\u0131yordu.,Bakan yard\u0131mc\u0131lar\u0131na atamalar yap\u0131l\u0131rken, kurum m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerinde de de\u011fi\u015fimler ya\u015fand\u0131. Karayollar\u0131 Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc \u0130smail Kartal g\u00f6revinden al\u0131n\u0131rken yerine Karayollar\u0131 Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc \u0130zmir B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcr\u00fc Abdulkadir Uralo\u011flu atand\u0131.