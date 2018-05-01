Enes Batur'un aylık kazancı dudak uçuklattı

Enes Batur'un ayl\u0131k kazanc\u0131 dudak u\u00e7uklatt\u0131,T\u00fcrkiye\u2019de sosyal medyadan para kazanan \u00e7ok.\r\n,M\u00fc\u015fteriden ald\u0131\u011f\u0131 paran\u0131n kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 veren, namuslu davran\u0131p gelir vergisi \u00f6deyenlerin yan\u0131nda, sahtek\u00e2rlar, paralar\u0131 cebe indirip bir kuru\u015f vergi \u00f6demeyenler de var.\r\n,H\u00fck\u00fcmet, bu ama\u00e7la kanun \u00e7\u0131kard\u0131, ama hen\u00fcz vergi cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131lan olmad\u0131\r\n,\u00c7\u00fcnk\u00fc mecra \u00e7ok b\u00fcy\u00fck ve kontrol\u00fc zor. \u00dcnl\u00fclere sosyal medya hizmeti veren bir YouTube ajans\u0131n\u0131n y\u00f6neticisi, parayla video payla\u015fanlar\u0131n sahtek\u00e2rl\u0131klar\u0131n\u0131 \u00f6rneklerle anlatt\u0131, \u015fa\u015ft\u0131m kald\u0131m.\r\n,YouTube\u2019da 10 bin izlenmeye kar\u015f\u0131n, 3 bin be\u011feni ba\u015far\u0131\r\n,Bunu bilen sosyal medya sahtek\u00e2rlar\u0131 aras\u0131nda, sat\u0131n ald\u0131klar\u0131 izlenmeden \u00f6nce be\u011fenileri y\u00fckleme gafletinde bulunanlar bile var.\r\n,Videoyu izleyen 300 ki\u015fi, be\u011fenen 10 bin\u2026 \u015eaka gibi, ama yap\u0131l\u0131yor bu\r\n,Sosyal medyada d\u00f6nen paralar \u00fczerine \u00e7arp\u0131c\u0131 rakamlar veren ajans y\u00f6neticisi, YouTuber Ener Batur\u2019la ilgili telaffuz edilen ayl\u0131k geliri s\u00f6yledi.\r\n,\u0130lk sinema filmi \u2018Hayal mi Ger\u00e7ek mi?\u2019yle 1 milyon 480 bin 047 seyirciye ula\u015fan ve 17.4 milyon TL has\u0131lat yapt\u0131ran Batur, \u015fayet s\u00f6ylenenler gibi YouTube\u2019dan ayda ortalama 530 bin TL kazan\u0131yorsa, seneye vergi rekortmeni \u00fcnl\u00fcler aras\u0131na giren ilk YouTuber olur!\r\n,Milliyet yazar\u0131 Ali Ey\u00fcbo\u011flu youtuberlar hakk\u0131nda yazd\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131s\u0131nda Enes Batur'a da de\u011findi. ,Ey\u00fcbo\u011flu, Batur'un ayl\u0131k kazanc\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.