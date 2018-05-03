Enflasyon rakamlarının ardından dolar rekor kırdı

Enflasyon rakamlar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan dolar rekor k\u0131rd\u0131,Dolar\/TL, haftaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 4.05'li seviyelerden d\u00fcn sert y\u00fckseli\u015fle tarihi zirvesine yakla\u015ft\u0131ktan sonra bug\u00fcn g\u00fcne 4.16 civar\u0131nda ba\u015flad\u0131. ,.,Enflasyon rakamlar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klanmadan \u00f6nce 4.17'de olan kur, enflasyonun beklentilerin \u00fczerinde gelmesi sonras\u0131nda 4.2310'a kadar \u00e7\u0131kt\u0131.,T\u00dc\u0130K verilerine g\u00f6re t\u00fcketici fiyatlar\u0131nda (T\u00dcFE) 2018 y\u0131l\u0131 nisan ay\u0131nda bir \u00f6nceki aya g\u00f6re y\u00fczde 1.87, bir \u00f6nceki y\u0131l\u0131n aral\u0131k ay\u0131na g\u00f6re y\u00fczde 4.69, bir \u00f6nceki y\u0131l\u0131n ayn\u0131 ay\u0131na g\u00f6re y\u00fczde 10.85 ve on iki ayl\u0131k ortalamalara g\u00f6re y\u00fczde 11.06 art\u0131\u015f ger\u00e7ekle\u015fti.\r\n\r\n,S&P'nin not indiriminin de etkisiyle d\u00fcn gece saatlerinde 4.1880'e kadar y\u00fckselerek 4.1955 seviyesindeki tarihi zirvesine yakla\u015fan dolar\/TL bu sabah 4.16 civar\u0131nda g\u00fcne ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131.