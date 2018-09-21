Engelli kadına hayatı dar ettiler

Vicdanlar\u0131 s\u0131zlatan olay Antalya'da ya\u015fand\u0131...,Cumhuriyet Mahallesi'nde kendisini ziyarete gelen arkada\u015f\u0131n\u0131 u\u011furlamak i\u00e7in ak\u015fam saatlerinde soka\u011fa \u00e7\u0131kan i\u015fitme engelli Y\u00fcksel G\u00fczel, d\u00f6n\u00fc\u015fte \u00c7ar\u015famba Pazar\u0131'na u\u011frad\u0131. G\u00fczel, al\u0131\u015fveri\u015f yapt\u0131ktan sonra pazardan ayr\u0131ld\u0131. , \u00c7\u0131k\u0131\u015fta, hareket halindeki kamyonetin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc korna \u00e7alarak Y\u00fcksel G\u00fczel'i yolun kenar\u0131na \u00e7ekilmesi i\u00e7in uyard\u0131. Kornay\u0131 duyamayan i\u015fitme engelli G\u00fczel, kamyonetin geldi\u011fini ge\u00e7 fark etti. ,Bu s\u0131rada kamyoneti durdurup inen s\u00fcr\u00fcc\u00fc, iddiaya g\u00f6re Y\u00fcksel G\u00fczel'e k\u00fcfredip sald\u0131rarak sol kolunu k\u0131rd\u0131 ve olay yerinden ka\u00e7t\u0131. Hastaneye kald\u0131r\u0131lan G\u00fczel, tedavisinin ard\u0131ndan polise giderek sald\u0131rgandan \u015fikayet\u00e7i oldu.,Di\u011fer rahats\u0131zl\u0131klar\u0131yla birlikte y\u00fczde 61 oran\u0131nda engelli olan Y\u00fcksel G\u00fczel'in \u015fikayeti \u00fczerine Antalya Emniyeti, \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. ,Bu sabah verilen e\u015fkaller \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015fan Muratpa\u015fa \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Su\u00e7 Ara\u015ft\u0131rma ve Soru\u015fturma B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri, 2 ki\u015fiyi g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. G\u00fczel, yakalanan iki ki\u015fiyi te\u015fhis etti.,G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan H.K. ve A.H.'nin emniyetteki sorgular\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yar\u0131n sabah savc\u0131l\u0131\u011fa sevk edilece\u011fi belirtildi., \u015e\u00fcphelilerin polisteki ifadesinde tart\u0131\u015fmay\u0131 kabul etti\u011fi, ancak fiziki m\u00fcdahalede bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi\u011fi \u00f6\u011frenildi.,\u015e\u00fcphelilerin g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nmas\u0131 haberini duyan Y\u00fcksel G\u00fczel, "Oh, \u00e7ok mutluyum" diye tepki verdi. Bu ki\u015filerin tutuklanmas\u0131n\u0131 isteyen G\u00fczel, \u015f\u00fcphelilerin k\u0131sa s\u00fcrede yakalanmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan polise te\u015fekk\u00fcr etti.\r\n\r\n