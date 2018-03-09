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Ercan Yazgan'ın kızları bakın kimmiş?
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Ercan Yazgan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ercan Yazgan'ın çocukları kimlerdi? Biri üvey biri öz iki kızı olan sanatçının kızları da sanat camiasında...
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