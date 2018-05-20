Erdoğan'a suikast ihbarı

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019a bug\u00fcn yapaca\u011f\u0131 Balkanlar ziyareti s\u0131ras\u0131nda bir grup T\u00fcrk as\u0131ll\u0131 ki\u015fi taraf\u0131ndan \u201csuikast yap\u0131labilece\u011fi\u201d ihbar\u0131 al\u0131nd\u0131. ,Makedonya\u2019n\u0131n ba\u015fkenti \u00dcsk\u00fcp\u2019te ya\u015fayan T\u00fcrklerden istihbarat birimlerine, Erdo\u011fan\u2019a suikast giri\u015fiminde bulunulabilece\u011fi y\u00f6n\u00fcnde duyumlar oldu\u011fu bilgisi geldi.,Bat\u0131l\u0131 haber alma servislerinden de T\u00fcrk istihbarat birimlerine \u201cBir grup T\u00fcrk uyruklu ki\u015finin Erdo\u011fan\u2019a y\u00f6nelik suikast haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7inde oldu\u011fu\u201d y\u00f6n\u00fcnde bilgi aktar\u0131ld\u0131.,Farkl\u0131 kaynaklardan gelen benzer bilgiler \u00fczerine istihbarat ve g\u00fcvenlik birimleri harekete ge\u00e7ti.,\u201cT\u00fcrk as\u0131ll\u0131 ki\u015fi\u201dlerin FET\u00d6\u2019c\u00fcler oldu\u011fu tahmin ediliyor. FET\u00d6, Balkanlarda M\u0130T\u2019in pe\u015f pe\u015fe yapt\u0131\u011f\u0131 operasyonlarla a\u011f\u0131r darbe alm\u0131\u015ft\u0131. ,\u0130ddialar \u00fczerine a\u00e7\u0131klama yapan Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Bekir Bozda\u011f, \u201cCumhurba\u015fkan\u0131m\u0131za suikast ihbarlar\u0131 yeni de\u011fil, s\u00fcrekli vard\u0131r. Recep Tayyip Erdo\u011fan, bask\u0131, tehdit ve \u00f6l\u00fcm korkusuyla, bask\u0131 alt\u0131na al\u0131nacak, davas\u0131ndan vazge\u00e7irilecek ve yolundan d\u00f6nd\u00fcr\u00fclecek bir lider de\u011fildir. Bunca ya\u015fanm\u0131\u015fl\u0131\u011fa ra\u011fmen bunu \u00f6\u011frenememi\u015f olanlar ancak ahmaklard\u0131r\u201d ifadelerini kulland\u0131. ,Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fikri I\u015f\u0131k da \u201cBunlar bilmiyorlar ki her birimizin ecel kalkan\u0131 vard\u0131r. E\u011fer bu yola \u00e7\u0131kanlar \u00f6l\u00fcm\u00fc \u00f6ld\u00fcrmezse bu yol emin ad\u0131mlarla y\u00fcr\u00fcnmez\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n