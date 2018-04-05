Erdoğan: Arkamdan iş çeviriyorlar

Yücel KAYAOĞLU
Ekonomi kurmaylarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Faizleri düşürün diyoruz, artıyor. 50 olumlu göstergeyi görmezden gelip bir iki göstergeye takılıyorsunuz. Aldığımız kararlar bile uygulanmıyor. Bu nasıl tek adamlık” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde ekonomik gelişmelerle ilgili yapılan değerlendirmelere yönelik gösterdiği tepkinin dozunu artırarak sürdürdü. Erdoğan; isim vermeden hükûmet içinden bu konuda yapılan açıklamalara “Bazı arkadaşlarımızın açıklamaları çok yanlış. Ekonomik göstergelere bakıyorsunuz en az 50 gösterge olumlu yönde gelişiyor, ama onlar orada sıkıntılı olan bir iki başlık üzerine konuşuyorlar. Bu büyük terbiyesizlik, saygısızlık. Arkamdan iş çeviriyorlar. Artık bunlara müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.