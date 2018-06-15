Erdoğan bayram namazı sonrası konuştu

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan bayram namaz\u0131 \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.Erdo\u011fan'\u0131n konu\u015fmas\u0131ndan sat\u0131r ba\u015flar\u0131 \u015f\u00f6yle;,\u0130slam d\u00fcnyas\u0131 bayrama yine s\u0131k\u0131nt\u0131larla girdi ama biz umudumuzu kaybetmiyoruz.,D\u00fcn vekilimizin abisini PKK hedef alarak \u00f6ld\u00fcr\u00fcd\u00fc, aileden bir ka\u00e7 ki\u015fiyi yaralad\u0131lar. Bunlar tahrik olarak bu i\u015fi yapmay\u0131 b\u0131rakm\u0131\u015f de\u011filler. Esnaf ziyaretinde bir sald\u0131r\u0131 cereyan etti. 4 \u00f6l\u00fc , 9 yaral\u0131 var. \u00c7\u00f6z\u00fcm s\u00fcrecinde yapt\u0131klar\u0131 oyunlar\u0131 hala yapmaya devam ediyorlar. \u015eunu bilsinler ki, biz bu i\u015fin arkas\u0131n\u0131 b\u0131rakmayaca\u011f\u0131z. Benim milletimin huzurunu ka\u00e7\u0131rmaya kimsenin hakk\u0131 yok.,D\u00fcn orada nokta vuru\u015flar yap\u0131ld\u0131. G\u00f6nl\u00fcm\u00fcz \u0130dlib'in bir an \u00f6nce bar\u0131\u015fa kavu\u015fmas\u0131ndan yana. G\u00f6\u00e7 dalgas\u0131 olur mu, olmaz m\u0131 zaman g\u00f6sterecek. Biz g\u00f6\u00e7 dalgas\u0131n\u0131 \u00f6nlemel i\u00e7in elimizden geleni yap\u0131yoruz,Bedelli askerli\u011fin s\u0131n\u0131r\u0131 ve \u015fartlar\u0131 ne olacak bunun belirlenmesi laz\u0131m. Askerimizle oturup konu\u015faca\u011f\u0131z. \u015eu anda T\u00fcrkiye'de TSK b\u00fcy\u00fck oranda prefosyonel orduya ge\u00e7mi\u015f durumda. Bedelli askerlik konusunda belli ki bir ihtiya\u00e7 var. Se\u00e7imden sonra bunu konu\u015fup de\u011ferlendirece\u011fiz. Yani konu g\u00fcndemimizde.