Erdoğan: Bedelli beklentisi ortadan kalkacak

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, bedelli askerlikle alakal\u0131 olarak yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalara de\u011findi. ,\u201cBedelli askerlik \u00e7\u0131kt\u0131. Kal\u0131c\u0131 askerlik d\u00fczenlemesi nas\u0131l olacak, form\u00fcl ne olacak?\u201d sorusu \u00fczerine Erdo\u011fan \u201cArkada\u015flar\u0131m o konuyu \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Biz hedefi veriyoruz, arkada\u015flar\u0131m\u0131z bak\u0131yor. \u00d6n\u00fcm\u00fcze getirecekler. ,Ondan sonra nihai karar\u0131m\u0131z\u0131 in\u015fallah vermi\u015f olaca\u011f\u0131z\u201d dedi. ,Erdo\u011fan, \u2018Profesyonel askerli\u011fe ge\u00e7i\u015f net bir \u015fekilde ortaya konmu\u015f olacak\u2019 diyebilir miyiz? sorusuna ise \u015fu cevab\u0131 verdi: , \u201cProfesyonel askerli\u011fin getirisini g\u00f6t\u00fcr\u00fcs\u00fcn\u00fc iyi d\u00fc\u015f\u00fcnmek laz\u0131m. Profesyonel askerlik y\u00fczde 100 olmal\u0131 m\u0131, olmamal\u0131 m\u0131? Bu noktada da ayr\u0131 bir tart\u0131\u015fma s\u00f6z konusu. ,\u00c7\u00fcnk\u00fc o asker ruhu amat\u00f6r olarak ayr\u0131d\u0131r, profesyonel olarak daha ba\u015fkad\u0131r. \u015eimdi 1,5 milyona yak\u0131n birikim konu\u015fuluyor. Bunu bir eritelim., Bunu erittikten sonra her mevsim bedelli askerlik gelir mi, gelmez mi bu beklentileri ortadan kald\u0131racak bir s\u00fcrecin i\u00e7ine girelim istiyoruz.\u201d