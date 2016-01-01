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15 Temmuz Destanı
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MAGAZİN
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Arda Turan'ın 'Ebru Şallı'ya attığı iddia edilen mesajlar yalanlandı
MAGAZİN
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Kanal D Mehmed Bir Cihan Fatihi Canlı İzle : Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. Bölüm
GÜNDEM
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FETÖ'nün sahte kimlikle yakalanan firari zanlısı tutuklandı
MAGAZİN
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Kadın Canlı İzle FOX: Kadın 22. Yeni Bölüm İzle
MAGAZİN
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EDHO ATV Canlı İZLE: EDHO 96.Yeni Bölüm Fragmanı
GÜNDEM
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
GÜNDEM
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Putin Akkuyu Nükleer Santrali için Türkiye'ye geliyor
MAGAZİN
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Sen Anlat Karadeniz 10. Bölüm Canlı İzle | Sen Anlat Karadeniz 11. Bölüm Fragman İZLE
DÜNYA
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Muhammed Bin Selman'ın entarisiz fotoğrafı
SAĞLIK
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Yemek yedikten sonra öksürenler dikkat
DÜNYA
-
Esad rejimi, Türk askerinin Afrin'den çıkmasını istedi
GÜNDEM
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Şehidin cenazesine binler akın etti
POLİTİKA
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Erdoğan bir rekora imza attı!
TEKNOLOJİ
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Getcontact Kim Beni Rehberine nasıl kaydetmiş? | Getcontact İsim Sorgulama (Get contact Nedir, Ne İşe Yarar?)
GÜNDEM
-
Şehit Aybüke öğretmeninin kanı yerde kalmadı! O terörist öldürüldü
GÜNDEM
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7103 sayılı kanunu onayladı! Vergide yeni dönem başlıyor
EKONOMİ
-
Çiftçiye Müjde Koyun Ve Düve Desteği Geliyor | 2018 Koyun Ve Düve Desteği Kimlere Verilecek?
GÜNDEM
-
1700 yıllık lahdi satmak isterken yakalandılar
MAGAZİN
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Ünlülerin okul fotoğrafları ortaya çıktı! Tanımak imkansız
DÜNYA
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Yunan gazetecinin Türkiye itirafı: 'Türkleri kızdırırsak biz batarız'
Yeni
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15 TEMMUZ
Ramazan
Erdoğan bir rekora imza attı!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı da hesaba katıldığında bugün itibarıyla ofisteki 5492. gününü doldurdu. 1938 yılında hayatını kaybeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise ofiste 5492 gün kalmıştı.
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