Erdoğan'dan Abdullah Gül açıklaması

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Abdullah G\u00fcl ile ilgili soruya cevap verdi.,Erdo\u011fan'a ''G\u00fcl aday olacak m\u0131?'' diye soruldu...,Haberin devam\u0131 i\u00e7in sayfay\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 kayd\u0131r\u0131n...,Abdullah G\u00fcl'\u00fcn adayl\u0131\u011f\u0131 ile ilgili konusunda konu\u015fan Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, b\u00f6yle bir preblemin, derdin olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek "5 May\u0131s'ta meydana kimlerin \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131 belli olacak. Bizde \u00e7\u0131kanlar\u0131 g\u00f6rece\u011fiz .Yolumuza devam edece\u011fiz" dedi.,.