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15 TEMMUZ
Ramazan
Erdoğan'dan bir müjde de askerlere!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de mehmetçikle buluştuğu iftar yemeğinde konuşma yaptı.
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