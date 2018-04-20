Erdoğan'dan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı yorumu

Haberin devam\u0131 i\u00e7in sayfay\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 kayd\u0131r\u0131n...,.,Bu konu bizi \u00fczd\u00fc. Futbol ter\u00f6r\u00fcnden \u00f6te bir \u015feydir, bir kumpas var bu i\u015fte. Dikkat ettiyseniz olay hep o korner k\u00f6\u015felerinde oldu. ,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Cuma namaz\u0131 \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, AK Parti'nin se\u00e7im kampanyas\u0131n\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, ''Manifestomuz \u0130stanbul kongresinde a\u00e7\u0131klanacak'' dedi. D\u00fcn ak\u015fam kupa ma\u00e7\u0131nda ya\u015fanan olaylara da de\u011finen Erdo\u011fan, bu i\u015fin kumpas oldu\u011funu s\u00f6yledi.,Tam korner at\u0131\u015f\u0131 yap\u0131lacakken oldu. Birileri bunlar\u0131 organize ediyor, kendili\u011finden olan bir \u015fey de\u011fil. \u015eenol Hoca'n\u0131n ba\u015f\u0131na gelen bir olay kabul edilebilir bir \u015fey de\u011fil. Tolga'n\u0131n da yapt\u0131\u011f\u0131 yanl\u0131\u015f. Aziz Ba\u015fkan'\u0131, \u015eenol Hoca'y\u0131 arad\u0131m. \r\n\r\n,Hepsi bundan \u015fikayet\u00e7iler. Trib\u00fcnlerde han\u0131mlar\u0131n, k\u0131zlar\u0131m\u0131z\u0131n trib\u00fcnlere gitmelerini isteyi\u015fimizin sebebi, erkekler ma\u00e7lar\u0131n edep adap i\u00e7erisinde seyretsinler, ma\u00e7lar fair-play bir havada ge\u00e7sin diye b\u00f6yle bir \u015feyi istiyorduk.\r\n