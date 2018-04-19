Erdoğan'dan ilk talimat! 3 bölgeye dikkat

AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 ve Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, AK Partili milletvekilleriyle kahvalt\u0131da bir araya geldi.\r\n\r\n,Erdo\u011fan kahvalt\u0131da sadakat vurgusu yaparak "Kimse k\u00fc\u00e7\u00fck hesaplar pe\u015finde olmamal\u0131" uyar\u0131s\u0131nda bulundu.\r\n\r\n,Neden se\u00e7ime gidildi\u011fi konusunda milletvekillerine de\u011ferlendirmelerde bulunan Erdo\u011fan'\u0131n, Bah\u00e7eli'nin erken se\u00e7im \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131na at\u0131fta bulunarak "Tevafuk, biz de il ve il\u00e7e kongrelerimizi yapm\u0131\u015ft\u0131k. 79 ilimizin kongresine Ba\u015fbakan ve ben gittik. En son \u0130stanbul olacakt\u0131" dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,CHP ile ilgili de\u011ferlendirmelerde de bulunan Erdo\u011fan'\u0131n se\u00e7imlerden sonra CHP'nin durumunun daha da k\u00f6t\u00fcye gidece\u011fini, daha da marjinalle\u015fece\u011fini s\u00f6yledi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Erdo\u011fan'\u0131n HDP ile ilgili olarak da "B\u00f6lgede o partiye kar\u015f\u0131 b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131 elde etmek gerekiyor" dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\nMilletvekilleri ve te\u015fkilatlar\u0131n \u00e7ok iyi \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 gerekti\u011fini kaydeden Erdo\u011fan'\u0131n "Bug\u00fcnlere beraber geldi\u011fimiz arkada\u015flar\u0131n do\u011fru insanlar oldu\u011funu tarih bir\u00e7ok kez teyit etti" ifadelerini kulland\u0131\u011f\u0131 belirtildi.,Erdo\u011fan'\u0131n "Bug\u00fcne kadar yanl\u0131\u015f yolda olan arkada\u015flar ilk durakta indiler. \u0130nmeyenleri biz indirdik" dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Erdo\u011fan'\u0131n bir ba\u015fka uyar\u0131s\u0131n\u0131n da Trakya'ya d\u00f6n\u00fck oldu\u011fu belirtildi. Erdo\u011fan vekillere, Do\u011fu, G\u00fcneydo\u011fu ve Trakya'da performans\u0131n art\u0131r\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi. Habert\u00fcrk\r\n\r\n,.