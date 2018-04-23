Erdoğan'dan 'İyi Parti ve Gül' açıklaması

CHP - \u0130Y\u0130 Parti i\u015fbirli\u011fine Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'dan ilk yorum geldi.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, CHP\u2019den 15 milletvekilinin \u0130Y\u0130 Parti\u2019ye ge\u00e7mesini ili\u015fkin, \u201cBunun G\u00fcne\u015f Motel olay\u0131ndan \u00e7ok daha \u00f6te bir durumu s\u00f6z konusu. ,Parlamentomuzun bu duruma d\u00fc\u015fmesi bizim i\u00e7in ger\u00e7ekten bir felaket. Ama 24 Haziran\u2019da benim vatanda\u015flar\u0131m parlamentoyu bu derece kirli duruma d\u00fc\u015f\u00fcrenlere gereken cevab\u0131 verecektir.,Erdo\u011fan, "YSK karar\u0131n\u0131 cumartesi verse bu 15'ler olay\u0131 olmazd\u0131" dedi. \r\n,'Abdullah G\u00fcl aday olacak m\u0131?' sorusuna Erdo\u011fan, "Bunu ona sorun" yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi. , \u00c7\u00fcnk\u00fc demokrasinin nezaketi bu anlay\u0131\u015flarla olmaz. Bu i\u015fin \u00e7\u00f6z\u00fcm yeri sand\u0131kt\u0131r. 24 Haziran\u2019da gereken dersi alacaklard\u0131r. \u00d6nce hep sand\u0131k sand\u0131k sand\u0131k dediler \u015fimdi de bask\u0131n se\u00e7im diyorlar. Siz istediniz. \u015eimdi niye bask\u0131n se\u00e7im diyorsunuz? Er meydan\u0131 dediniz buyrun meydan. Benim daha 1.5 senem vard\u0131. 1.5 sene daha ben bu makamda durabilirdim. Sen zaten yenilgi yenilgi al\u0131\u015ft\u0131n bu i\u015fe. Tek maharetin kongreleri iyi kazan\u0131yorsun. Sand\u0131klarda her zaman kaybediyorsun\u201d dedi. \r\n