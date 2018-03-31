Erdoğan'dan izin istedi! O havalimanı kapanıyor mu?

O havaliman\u0131 kapan\u0131yor...,.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan partisinin Pendik \u0130l\u00e7e Kongresi'nde d\u00fcn Bursa B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Alinur Akta\u015f ile ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 diyalo\u011fu anlatt\u0131.,\u0130stanbul'un yeni yap\u0131lan Osmangazi K\u00f6pr\u00fcs\u00fc ile Bursa'ya art\u0131k 1 saat 15 dakika mesafede oldu\u011funu hat\u0131rlatan Erdo\u011fan, "Pendik ile Bursa daha k\u0131sa. Bursa B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 d\u00fcn yan\u0131mdayd\u0131. "\u015eehir merkezindeki havaliman\u0131n\u0131 e\u011fer m\u00fcsade ederseniz kald\u0131rmak istiyorum" dedi. ,Niye dedim? Yeni\u015fehir'de havaliman\u0131 var 45 dakika. Sabiha G\u00f6k\u00e7en de bize 45 dakika. Merkezdeki havaliman\u0131na sadece patronlardan birka\u00e7 tane u\u00e7a\u011f\u0131 olan g\u00fcnde bir iki kere inip kalk\u0131yor. 1400 d\u00f6n\u00fcm arazi. "Buray\u0131 ben de\u011ferlendirmek istiyorum" dedi,Ben de "Sab\u0131rl\u0131 ol" dedim. Otural\u0131m konu\u015fal\u0131m ondan sonra. Sen Sabiha G\u00f6k\u00e7en ve Yeni\u015fehir'e devam et. Kalk\u0131nma modernite bize neyi kazand\u0131r\u0131yor, daha b\u00fcy\u00fck d\u00fc\u015f\u00fcnmek varsa i\u015fte budur. Bunlara aynen devam edece\u011fiz" diye konu\u015ftu. ,2001 y\u0131l\u0131nda kapat\u0131lan \u015fehir merkezindeki Yunuseli Havaliman\u0131 ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l 1 \u015eubat'ta d\u00f6nemin B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Recep Altepe taraf\u0131ndan yeniden a\u00e7\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. Ancak Bursa'dan Hali\u00e7'e yap\u0131lan u\u00e7u\u015flar ilgi g\u00f6rmemi\u015fti.\r\n\r\n