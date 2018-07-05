Erdoğan'dan Leyla'nın babasına telefon: Talimat verdim

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Leyla'n\u0131n babas\u0131n\u0131 telefonla arad\u0131. ,A\u011fr\u0131'da, Ramazan Bayram\u0131'n\u0131n birinci g\u00fcn\u00fc kaybolan ve kaybolduktan 18 g\u00fcn sonra cesedi bulunan 4 ya\u015f\u0131ndaki Leyla Aydemir'in ailesini Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan telefonla arad\u0131.,Leyla'n\u0131n babas\u0131 Nihat Aydemir, Erdo\u011fan kendisine, "Karde\u015fim sen hi\u00e7 merak etme ne gerekiyorsa yap\u0131lacak. ,Ben takip\u00e7isiyim. Bulaca\u011f\u0131z failleri. Talimatlar verildi." dedi\u011fini s\u00f6yledi.,Cumhurba\u015fkan\u0131 ile yapt\u0131klar\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmeyi anlatan baba Nihat Aydemir, "T\u00fcm bakanlar arad\u0131. ,Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z arad\u0131. 'Karde\u015fim sen hi\u00e7 merak etme ne gerekiyorsa yap\u0131lacak. ,Ben takip\u00e7isiyim. Allah'\u0131n izniyle bulaca\u011f\u0131z failleri. Herkese gerekli talimatlar verildi' dedi.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 s\u00f6z verdi, ona g\u00fcveniyoruz." dedi.,Nihat \u00d6zdemir, "Bizim umudumuz var. Allah'\u0131n izniyle o cani bulunacak.