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Erdoğan'dan önemli çağrı

Erdoğan'dan önemli çağrı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IMF hakkında konuşurken "Mesela bir G20 toplantısında teklifim oldu. Niye borçlandırmaları dolarla yapıyorsunuz? Gelin buraya biz başka bir para birimi kullanalım. Ben diyorum ki, bu borçlandırmalar altınla olsun. Çünkü altının bu noktadaki ayarı hiçbir şeye benzemez. Biz dolarla, sürekli olarak dünya bir kur baskısı altında kalıyor. Devletleri ve milletleri bizim bu kur baskısından kurtarmamız lazım" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları; Türk milletinin dünyada girişimcilik ruhu en güçlü toplumlardan biri olduğuna inanıyorum. İnsanlarımızın ruhunda var olan girişimcilik mayasını doğru yöntemlerle daha da geliştirmemiz gerekiyor. Biz her şeyi el yordamıyla yapmaya çalışan bir milletiz.

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