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Erdoğan Demirören'in tabutuna Kabe kapısı örtüsü serildi
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Merhum Erdoğan Demirören'in cenazesi, kurucusu olduğu Demirören Holding binasının önüne saat 10.20 civarında getirildi.
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