Erdoğan dünyaya son dakika olarak duyurdu

Erdo\u011fan d\u00fcnyaya son dakika olarak duyurdu,.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, " Afrin'de etkisiz hale getirilen ter\u00f6rist say\u0131s\u0131 4 bin 205 oldu" dedi.\r\n,Emniyetin i\u00e7indede k\u0131l\u0131\u00e7 art\u0131\u011f\u0131 ter\u00f6ristlerin bulunuyor olmas\u0131 muhtemeldir. Bu \u00f6rg\u00fct\u00fcn ay\u0131klanmas\u0131nda ger\u00e7ekten ama ger\u00e7ekten zorlan\u0131yoruz. FET\u00d6'c\u00fclerin s\u00fcrekli i\u015fleri tersine \u00e7evirmenin pe\u015finde olduklar\u0131n\u0131n fark\u0131nday\u0131z. \r\n\r\n,S\u00fcrekli iftiralarla insanlar\u0131n hayatlar\u0131n\u0131 karartmak i\u00e7in f\u0131rsat kolluyorlar. Adil \u00d6ks\u00fcz haininin nas\u0131l serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, kimin parmaklar\u0131n\u0131n oldu\u011funu unutmu\u015f de\u011filiz.,Ter\u00f6ristle hareket edenlerin bizim nazar\u0131m\u0131zda ter\u00f6ristten fark\u0131 yoktur. Yanl\u0131\u015fa d\u00fc\u015fen olursa hi\u00e7 kusura bakmas\u0131nlar, vakti saati geldi\u011finde kendilerini mahkemelere hesap verirken bulacaklar. FET\u00d6'n\u00fcn yurti\u00e7i ve yurtd\u0131\u015f\u0131ndaki kritik adamlar\u0131n\u0131 adalete veriyoruz.\r\n\r\n,Hi\u00e7bir FET\u00d6'c\u00fcn\u00fcn ak\u0131beti, yurtd\u0131\u015f\u0131ndan yakalay\u0131p getirdi\u011fimiz FET\u00d6'c\u00fclerden fark\u0131 olmayacak. \r\n,Pensilvanya'ya ka\u00e7arak kurtuldu\u011funu sanan ter\u00f6rist ba\u015f\u0131n\u0131n sonu da farkl\u0131 olmayacakt\u0131r. Er ya da ge\u00e7 onu da alaca\u011f\u0131z. Bu millete ihanet eden herkes haketti\u011fi cezaya maruz kalacakt\u0131r.\r\n,Suriye'yi y\u0131kmak isteyen bombalar\u0131n paras\u0131yla bu \u00fclkenin in\u015faas\u0131 m\u00fcmk\u00fcnd\u00fcr. Birileri petrol i\u00e7in, maden i\u00e7in, s\u0131rf \u00e7\u0131karlar\u0131 i\u00e7in, yard\u0131m kavram\u0131n\u0131n da i\u00e7ini bo\u015faltabilir. \r\n\r\n,Biz bunu yapmayaca\u011f\u0131z. Bir k\u0131sm\u0131 k\u00fcresel d\u00fczeyde operasyon y\u00fcr\u00fctme kabiliyetindeki kurulu\u015flar\u0131m\u0131zla mazlumlar\u0131n elinden tutmaya devam edece\u011fiz.