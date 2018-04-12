Erdoğan, etkisiz hâle getirilen terörist sayısını açıkladı

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Zeytin Dal\u0131 Harek\u00e2t\u0131'nda 4 bin 123 ter\u00f6ristin etkisiz h\u00e2le getirildi\u011fini bildirdi.\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri (TSK) ve deste\u011findeki \u00d6zg\u00fcr Suriye Ordusu (\u00d6SO) taraf\u0131ndan Suriye'nin Afrin b\u00f6lgesindeki ter\u00f6rist unsurlara y\u00f6nelik ger\u00e7ekle\u015ftirilen Zeytin Dal\u0131 Harek\u00e2t\u0131'na ili\u015fkin de\u011ferlendirmede bulundu. \r\n,Harek\u00e2t\u0131n ba\u015far\u0131s\u0131na dikkat \u00e7eken Erdo\u011fan, b\u00f6lgedeki operasyonlarda 4 bin 123 ter\u00f6ristin etkisiz h\u00e2le getirildi\u011fini ifade etti.