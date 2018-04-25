Erdoğan ile Gül yüz yüze gelebilir

Erdo\u011fan ve G\u00fcl ile ilgili fla\u015f bir haber geldi...,Haberin devam\u0131 i\u00e7in sayfay\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 kayd\u0131r\u0131n...,.,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 aday\u0131 olaca\u011f\u0131 konu\u015fulan 11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl ile Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Bakan Mehmet \u00d6zhaseki'nin k\u0131z\u0131n\u0131n d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcnde bir araya gelebilir.,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 adayl\u0131\u011f\u0131 g\u00fcndeme gelen ve karar\u0131 merakla beklenen Abdullah G\u00fcl, 5 May\u0131s'ta memleketi Kayseri'de \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Mehmet \u00d6zhaseki'nin k\u0131z\u0131n\u0131n d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcne davet edildi. D\u00fc\u011f\u00fcne kat\u0131lmas\u0131 planlanan Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ile G\u00fcl'\u00fcn burada bir araya gelebilece\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,Daha \u00f6nceden yap\u0131lan planlamaya g\u00f6re Cumhurba\u015fkan\u0131 ve Ak Parti Genel ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, 5 May\u0131s'ta Kayseri'ye gelerek 410 milyon euroya mal olan \u015eehir Hastanesi'nin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131 yapt\u0131ktan sonra, nikah \u015fahidi olarak davet edildi\u011fi \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Mehmet \u00d6zhaseki'nin k\u0131z\u0131 Zeynep'in ak\u015fam yap\u0131lacak d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcne kat\u0131lacak. Ayn\u0131 d\u00fc\u011f\u00fcne davetli olan 11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl'\u00fcn kat\u0131l\u0131p kat\u0131lmayaca\u011f\u0131 ise hen\u00fcz netlik kazanmad\u0131. Erdo\u011fan ve G\u00fcl'\u00fcn bu d\u00fc\u011f\u00fcne kat\u0131lmalar\u0131 halinde birlikte nikah \u015fahitli\u011fi yaparak, ayn\u0131 masada oturacaklar\u0131 ifade ediliyor. G\u00fcvenlik nedeniyle \u00f6zel kartla girilecek d\u00fc\u011f\u00fcne Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, eski ba\u015fbakan Ahmet Davuto\u011flu'nun yan\u0131 s\u0131ra Kayserili olan Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131 Orgeneral Hulusi Akar, TOBB Ba\u015fkan\u0131 Rifat Hisarc\u0131ko\u011flu da davet edildi.\r\n\r\n,\u00d6te yandan, Abdullah G\u00fcl'\u00fcn 5 May\u0131s'ta Kayseri'ye gelmesi halinde, mezunu oldu\u011fu, balmumundan heykelinin bulundu\u011fu Kayseri Lisesi'nin 125. y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc geleneksel mezunlar bulu\u015fmas\u0131 da kat\u0131lmas\u0131 bekleniyor.