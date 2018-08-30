Erdoğan'ın çağrısına tam destek! 6,3 milyar dolarlık döviz TL'ye döndü

6,3 milyar dolarl\u0131k d\u00f6viz TL'ye d\u00f6nd\u00fc...\r\n,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump y\u00f6netimi, rahip Andrew Brunson'\u0131n sal\u0131verilmedi\u011fi gerek\u00e7esiyle T\u00fcrkiye'ye ekonomi cephesinden sald\u0131r\u0131 ba\u015flatm\u0131\u015ft\u0131. ,Trump'\u0131 izleyen derecelendirme kurulu\u015flar\u0131 S&P ve Moody's de pe\u015f pe\u015fe T\u00fcrkiye'nin kredi notunu d\u00fc\u015f\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc. Ya\u015fanan geli\u015fmeler kurun ate\u015fini y\u00fckseltmi\u015f ve 9 A\u011fustos'ta 5,55 liradan i\u015flem g\u00f6ren dolar, 10 A\u011fustos'ta 6,40 lira, 12 A\u011fustos gece 7,22'ye t\u0131rmanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,D\u00f6viz bozdurma i\u015flemi 16 A\u011fustos'ta dolar 5.81'i g\u00f6rene kadar s\u00fcrd\u00fc. 9 A\u011fustos'ta 109 milyar dolar olan d\u00f6viz hesaplar\u0131, 16 A\u011fustos'ta 103.4 milyar dolara indi, 17 A\u011fustos'ta 104 milyar dolarda dengelendi.\r\n\r\n,Tam da bu noktada kur \u00fczerinden oynanan oyunu bozmak i\u00e7in Cumhurba\u015fkan\u0131 Tayyip Erdo\u011fan, vatanda\u015flara ellerindeki d\u00f6viz ve alt\u0131nlar\u0131 bozdurma \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulunmu\u015ftu. Erdo\u011fan'\u0131n \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131yla vatanda\u015flar d\u00f6viz ve alt\u0131n bozdurmak i\u00e7in adeta seferber oldu.Bu durum, Bankac\u0131l\u0131k D\u00fczenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) g\u00fcnl\u00fck yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 d\u00f6viz hesaplar\u0131na da yans\u0131d\u0131.\r\n\r\n,Ekonomik sald\u0131r\u0131ya kar\u015f\u0131 Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 "Dolar\u0131n\u0131z\u0131 bozdurun" \u00e7a\u011f\u0131r\u0131s\u0131yla sadece 6 i\u015f g\u00fcn\u00fcnde vatanda\u015flar ve \u015firketler 6,3 milyar dolarl\u0131k d\u00f6vizi TL'ye \u00e7evirdi.\r\n,Ba\u015fkan Erdo\u011fan'\u0131n \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131na tam destek!,Dolar\u0131n zirve yapt\u0131\u011f\u0131 haftada BDDK verilerine g\u00f6re; vatanda\u015flar 5 milyar 21 milyon dolar bozdurdu. Hatta vatanda\u015f bu hamleyi, Merkez'in m\u00fcdahalesiyle dolarda ba\u015flayan d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe ve y\u00fcksek al\u0131m-sat\u0131m fark\u0131na ra\u011fmen yapt\u0131. ,Halk\u0131n yan\u0131 s\u0131ra \u015firketler de sat\u0131\u015f yapt\u0131. 9 A\u011fustos'ta d\u00f6viz hesaplar\u0131nda 84.9 milyar dolar olan firmalar, ilk ba\u015fta panik havas\u0131yla 502 milyon dolarl\u0131k al\u0131m yapt\u0131. ,Ama gerek halk\u0131n d\u00f6viz bozdurma seferberli\u011fi, gerekse Merkez Bankas\u0131'n\u0131n m\u00fcdahalesi sonucu panik havas\u0131n\u0131n da\u011f\u0131lmas\u0131yla sat\u0131\u015fa ge\u00e7en \u015firketler, 9-17 A\u011fustos tarihleri aras\u0131nda toplamda 1.3 milyar dolar bozdurdu. \r\n\r\n