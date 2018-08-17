Erdoğan'ın işaret ettiği Samsung, telefon fiyatlarına zam yaptı

Eski Fiyat: 5499 TL\r\n\r\nYeni Fiyat: 6149 TL,Eski Fiyat: 5699 TL\r\n\r\nYeni Fiyat: 6199 TL,Eski Fiyat: 4899 TL\r\n\r\nYeni Fiyat: 5349 TL,Ba\u015fkan Erdo\u011fan'\u0131n "iPhone alma Samsung al, Vestel al" s\u00f6zlerini f\u0131rsat bilen Samsung, ak\u0131ll\u0131 telefonlar\u0131n T\u00fcrkiye fiyatlar\u0131na zam karar\u0131 ald\u0131.\r\n,D\u00fcnyan\u0131n teknoloji devlerinden Samsung yeni bir hamle daha yaparak t\u00fcketicilerini \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. G\u00fcney Kore merkezli \u015firket; sadece bir tane ak\u0131ll\u0131 telefonuna zam yapmazken di\u011fer telefonlar\u0131na zam yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n,Samsung, ge\u00e7ti\u011fimiz hafta tan\u0131tt\u0131\u011f\u0131 yeni amiral gemisi Galaxy Note 9'un fiyat\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirmezken di\u011fer amiral gemisi modellerinin T\u00fcrkiye fiyatlar\u0131n\u0131 y\u00fczde 10 ila 15 aras\u0131nda artt\u0131.\r\n\r\n