Erdoğan'ın miting programı belli oldu!

Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n program\u0131 belli oldu,AK Parti'de 24 Haziran'da yap\u0131lacak cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve milletvekili genel se\u00e7imleri i\u00e7in haz\u0131rl\u0131klar s\u00fcr\u00fcyor. 27. D\u00f6nem Milletvekilli\u011fi Genel Se\u00e7imi'ne ili\u015fkin aday adayl\u0131\u011f\u0131 s\u00fcrecini 24 Nisan Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc ba\u015flatan AK Parti, 29 Nisan Pazar g\u00fcn\u00fc 00.00'a kadar ba\u015fvurular\u0131 alacak. Milletvekili aday adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ilgininin b\u00fcy\u00fck oldu\u011fu AK Parti Genel Merkezi'nde olu\u015fturulan kay\u0131t masalar\u0131nda g\u00f6revliler yo\u011fun mesai yap\u0131yor.\r\n\r\n,Partide 2-3-4 May\u0131s'ta ger\u00e7ekle\u015fecek temay\u00fcl yoklamalar\u0131 sonras\u0131nda aday adaylar\u0131yla m\u00fclakatlar yap\u0131lacak. B\u00f6ylece aday adaylar\u0131 aras\u0131ndan, milletvekilli\u011fi i\u00e7in adaylar belirlenecek. \r\n\r\n,AK Parti'de se\u00e7im beyannamesi i\u00e7in de yo\u011fun bir \u00e7al\u0131\u015fma s\u00fcrecine girildi. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde partinin miting program\u0131 a\u00e7\u0131klanacak. Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, 28 Nisan Cumartesi g\u00fcn\u00fc il kongresi i\u00e7in gidece\u011fi \u0130zmir'de ilk se\u00e7im mitingini de yapacak. Erdo\u011fan'\u0131n 24 Haziran'a kadar 55 ilde miting yapmas\u0131 planlan\u0131yor.\r\n\r\n,\u00d6te yandan, AK Parti'de te\u015fkilatlar, se\u00e7im kampanyas\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde vatanda\u015flarla bulu\u015fmas\u0131nda a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 olarak 16 y\u0131ll\u0131k AK Parti iktidar\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilen \u00e7al\u0131\u015fmalar ve yeni d\u00f6nemde hayata ge\u00e7irilecek ekonomik reformlara vurgu yapacak. ,Yerel odakl\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalara da a\u011f\u0131rl\u0131k verilecek se\u00e7im kampanyas\u0131nda AK Parti'li belediyelerin y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc projeler se\u00e7mene anlat\u0131lacak.\r\n\r\n