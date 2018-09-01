Erdoğan'ın tavsiyesiyle bir ilki gerçekleştirdi! Ticarette dolar yerine yuan kullandı
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Doların hareketinden dolayı belirsizliğin hakim olduğu ithalat ve ihracat sektöründe Adanalı iş adamı Ergün Kurluk çözümü Çin'den yapılacak tüm ithalatların Çin para birimi olan yuan ile yapılmasında buldu. Çin'de üretilen FujiPlus markalı klimaların Türkiye Distribütörü Kurluk Mühendislik sahibi Ergün Kurluk, bundan sonra yapacakları ithalatları Çin para birimi olan 'yuan' ile yapacaklarını, bunun Türkiye ticaretinde bir ilk olduğunu ifade etti.