Erdoğan müjdeyi verdi! O paralar alınabilecek

Erdo\u011fan a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131! O paralar al\u0131nabilecek! Detaylar belli oldu.\r\n,.,Y\u00fcz binlerce i\u015fsizin faydaland\u0131\u011f\u0131 i\u015fsizlik maa\u015f\u0131nda ba\u015fvuru \u015fartlar\u0131 esnetiliyor. \u0130\u015fsizlik sigortas\u0131 daha fazla sosyal koruma sa\u011flayacak \u015fekilde yeniden d\u00fczenlenecek. Daha \u00f6nce son 120 g\u00fcn devams\u0131zl\u0131k yapanlara verilmeyen i\u015fsizlik maa\u015f\u0131nda bu ko\u015ful kald\u0131r\u0131l\u0131yor.\r\n,12 B\u0130N 500 K\u0130\u015e\u0130\r\n,K\u0130MLER ALIYOR?\r\n,100 g\u00fcnl\u00fck icraat program\u0131nda yer alan di\u011fer ba\u015fl\u0131klar da \u015f\u00f6yle: Ba\u011f-Kurlulara prim kolayl\u0131\u011f\u0131 sa\u011flanacak. 1.000 TL'nin alt\u0131nda emekli ayl\u0131\u011f\u0131 kalmayacak. \u00c7oklu Do\u011fum (ikiz gibi) Yard\u0131m\u0131 Program\u0131 hayata ge\u00e7irilerek 5 bin muhta\u00e7 haneye ula\u015f\u0131lacak. Kad\u0131n istihdam\u0131n\u0131n art\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in "\u0130\u015f'te Anne Projesi" desteklenecek. ,Vatanda\u015flar\u0131n ihtiya\u00e7lar\u0131 yerinde tespit edilecek. \u015eehit yak\u0131n\u0131 ve gazilere \u00e7\u0131kar\u0131lan SGK bor\u00e7lar\u0131 terkin edilecek. Er ve erba\u015flar\u0131n e\u015f, \u00e7ocuk, ana ve babalar\u0131 da sa\u011fl\u0131k hizmetlerinden faydalanacak. Sosyal ve ekonomik destek hizmet modelinden yararland\u0131r\u0131lan \u00e7ocuk say\u0131s\u0131 artacak., Engelli Sa\u011fl\u0131k Kurulu raporlar\u0131 nedeniyle ya\u015fanan sorunlar\u0131 giderilecek. \u00dcniversite mezunu gen\u00e7lerin i\u015fg\u00fcc\u00fc piyasas\u0131 ile tan\u0131\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in 5 bin gen\u00e7 \u0130\u015fe \u0130lk Ad\u0131m Projesi'nden yararland\u0131r\u0131lacak. A\u011f\u0131r kronik hastal\u0131\u011f\u0131 nedeniyle cihaza ba\u011f\u0131ml\u0131 olan hastalar\u0131n bulundu\u011fu hanelerin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz g\u00fc\u00e7 kayna\u011f\u0131na y\u00f6nelik ihtiya\u00e7lar\u0131 kar\u015f\u0131lanacak.\r\n,Eksik g\u00fcne de maa\u015f var.,Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 '100 G\u00fcnl\u00fck \u0130craat Program\u0131'nda yer alan i\u015fsizlik \u00f6dene\u011fiyle ilgili detaylar netle\u015fmeye ba\u015flad\u0131.\r\n,S\u00fcrekli \u00e7al\u0131\u015fma ko\u015fulu yerine i\u015f s\u00f6zle\u015fmesinin devam edip etmedi\u011fine bak\u0131lacak. Yeni d\u00fczenlemeyle, Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu'na eksik g\u00fcn bildirilenler de art\u0131k i\u015fsizlik \u00f6dene\u011fi alabilecek.\r\n,\u015eartlar esnetildi\u011finde ilave 12 bin 500 ki\u015finin daha i\u015fsizlik \u00f6dene\u011fi alabilecek. Mevcut durumda, son 120 g\u00fcn\u00fc kesintisiz olmak \u00fczere son 3 y\u0131lda en az 600 g\u00fcn (20 ay) i\u015fsizlik sigortas\u0131na prim \u00f6deyen i\u015fsizler \u00f6denek alabiliyor. Buradaki kesintisiz ko\u015fulu kald\u0131r\u0131lacak. Uzun vadede \u00f6denek miktar\u0131 konusunda uzun vadeli i\u015fsizler, e\u011fitim, ya\u015f kriterlerine g\u00f6re d\u00fczenleme yap\u0131lmas\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Haziran verilerine g\u00f6re, fondan 417 bin 903 ki\u015fi yararlan\u0131yor, bu ki\u015filere \u00f6denen para ise 366.1 milyon TL.\r\n,\u0130\u015fsizlik maa\u015f\u0131n\u0131 hizmet akdinin feshinden \u00f6nceki son 3 y\u0131l i\u00e7erisindeki sigorta primi belirliyor. Prim g\u00fcn\u00fc artt\u0131k\u00e7a maa\u015f s\u00fcresi de art\u0131yor. Halen, 600 g\u00fcn sigortal\u0131 olarak \u00e7al\u0131\u015f\u0131p i\u015fsizlik sigortas\u0131 primi \u00f6demi\u015f olan sigortal\u0131 i\u015fsizlere 180 g\u00fcn, 900 g\u00fcn sigortal\u0131 olarak \u00e7al\u0131\u015f\u0131p i\u015fsizlik sigortas\u0131 primi \u00f6demi\u015f olan sigortal\u0131 i\u015fsizlere 240 g\u00fcn, 1080 g\u00fcn sigortal\u0131 olarak \u00e7al\u0131\u015f\u0131p i\u015fsizlik sigortas\u0131 primi \u00f6demi\u015f olan sigortal\u0131 i\u015fsizlere 300 g\u00fcn s\u00fcre ile i\u015fsizlik \u00f6dene\u011fi veriliyor.\r\n