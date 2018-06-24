Erdoğan rekor oy aldı, o ilçemizi aradı

Kesin olmayan sonu\u00e7lara g\u00f6re cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 oylar\u0131n\u0131n y\u00fczde 94,5'ini Recep Tayyip Erdo\u011fan ald\u0131. ,11 bin 512 se\u00e7menin 55 sand\u0131kta oy kulland\u0131\u011f\u0131 Sincik il\u00e7esinde kesin olmayan sonu\u00e7lara g\u00f6re oylar\u0131n y\u00fczde 94,50'sini Recep Tayyip Erdo\u011fan ald\u0131.\r\n\r\n,.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayip Erdo\u011fan, Sincik Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Korkut'u telefonla arayarak se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131 hakk\u0131nda bilgi alarak, halka selamlar\u0131n\u0131 iletti.\r\n\r\n,Korkut, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayip Erdo\u011fan'\u0131n kendisini telefonla arad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve Sincik halk\u0131na te\u015fekk\u00fcr etti\u011fini sosyal medya hesab\u0131ndan duyurdu.\r\n\r\n