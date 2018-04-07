Erdoğan talimat vermişti! İlk görüntüler geldi

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan 15 Temmuz sonras\u0131 talimat\u0131 vermi\u015fti. Ve ilk g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler geldi.,Be\u015ftepe'de kurulacak yap\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015fland\u0131.,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131ndaki a\u011fa\u00e7l\u0131k alana yap\u0131lacak olan \u201c15 Temmuz M\u00fczesi\u201dnin ilk ad\u0131m\u0131 at\u0131ld\u0131. M\u00fczenin yap\u0131laca\u011f\u0131 alan Ankara B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi taraf\u0131ndan \u00e7evrelenirken projenin g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri de ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. M\u00fczenin daha \u00f6nce yap\u0131lan \u201ctek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet\u201d \u015feklindeki rabiay\u0131 temsil eden an\u0131t ile b\u00fct\u00fcnl\u00fck sa\u011flayacak \u015fekilde projelendirildi. Yakla\u015f\u0131k 90 d\u00f6n\u00fcml\u00fck arazide yap\u0131lacak olan m\u00fcze a\u00e7\u0131k ve kapal\u0131 alan olacak \u015fekilde yatay mimariyle tasarland\u0131.,Erdo\u011fan\u2019\u0131n k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7inde temelini atmas\u0131 beklenen m\u00fczede 15 Temmuz\u2019da \u0130stanbul ve Ankara\u2019da ya\u015fananlar\u0131n sergilenece\u011fi \u00f6zel bir b\u00f6l\u00fcm de olacak. Darbe gecesi ya\u015fanan t\u00fcm detaylara panoramik \u015fekilde yer verilecek. A\u00e7\u0131k k\u0131sm\u0131n bu y\u0131l, kapal\u0131 k\u0131sm\u0131n ise 15 Temmuz 2019\u2019a yeti\u015ftirilmesi hedefleniyor. M\u00fczede 250 \u015fehidin hat\u0131ras\u0131n\u0131 ya\u015fatmak i\u00e7in \u015fehitlerin aileleri ile de irtibata ge\u00e7ilerek m\u00fczeye katk\u0131 yapmalar\u0131 istenecek. M\u00fczede, \u015fehitlerin yan\u0131 s\u0131ra gazilerle ilgili \u00f6zel bir b\u00f6l\u00fcm daha olacak. FET\u00d6, PKK, DEA\u015e gibi ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerinin de anlat\u0131laca\u011f\u0131 ayr\u0131 bir alan da yap\u0131lacak.,M\u00fczede 15 Temmuz gecesi zarar g\u00f6ren ara\u00e7lar\u0131n baz\u0131lar\u0131 da sergilenecek. M\u00fczenin bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc dikkat \u00e7ekici b\u00fcy\u00fck bir cam k\u00fcreden olu\u015facak. \u015eehitlerin ve gazilerin foto\u011fraflar\u0131, hayat hikayeleri ve \u00f6zel e\u015fyalar\u0131 da m\u00fczede sergilenecek. M\u00fczede 81 \u015fehrin isminin yaz\u0131l\u0131 oldu\u011fu ve T\u00fcrk bayra\u011f\u0131n\u0131n dalgaland\u0131\u011f\u0131 bir b\u00f6l\u00fcm de yer alacak. M\u00fczenin duvarlar\u0131 T\u00fcrk bayra\u011f\u0131n\u0131 temsilen k\u0131rm\u0131z\u0131 beyaz olacak. 15 Temmuz gecesi ya\u015fananlar\u0131n tasvir edildi\u011fi heykeller ve kabartmalar haz\u0131rlanacak. M\u00fcze kompleksinin i\u00e7inde Millet Camine gelenlerin kullanmas\u0131 i\u00e7in bir de kapal\u0131 otopark in\u015fa edilecek.,S\u00f6z konusu m\u00fcze Erdo\u011fan ile eski Ankara B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Melih G\u00f6k\u00e7ek\u2019in \u00e7ok konu\u015fulan ve istifan\u0131n istendi\u011fi zirvede g\u00fcndeme gelmi\u015fti. Erdo\u011fan\u2019\u0131n G\u00f6k\u00e7ek\u2019in istifas\u0131n\u0131 istedi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kan g\u00f6r\u00fc\u015fmeye dair G\u00f6k\u00e7ek, \u201cCumhurba\u015fkan\u0131m\u0131za m\u00fcze projesinin detaylar\u0131n\u0131 sundum\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131.