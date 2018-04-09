Erdoğan talimat vermişti! İlk kafile yola çıkıyor

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, 11 Ocak'ta Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki muhtarlar bulu\u015fmas\u0131 konu\u015fmas\u0131nda, "F\u0131rsat bulur da in\u015fallah \u015f\u00f6yle bir g\u00fcn \u0130spanya'n\u0131n End\u00fcl\u00fcs El Hamra Saray\u0131'na bir imk\u00e2n\u0131n\u0131z olursa; \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131m asl\u0131nda burada, b\u00f6yle bir peyderpey bir seferberlik yapsa da muhtarlar\u0131m\u0131z\u0131n i\u00e7inden, yani grup-grup buralara muhtarlar\u0131m\u0131z\u0131 da g\u00f6t\u00fcrmekte fayda var. El Hamra Saray\u0131n\u0131n i\u00e7inde kubbede bir ayet yazar. O da ne biliyor musunuz? 'L\u00e2 galibe illallah'. 'Allah'tan ba\u015fka galip yoktur.' Bak\u0131n ne eserler b\u0131rak\u0131lm\u0131\u015f. B\u00f6lgeselden ba\u015flay\u0131p, b\u00f6lgeleri daha da daraltmak suretiyle muhtarlar\u0131m\u0131z\u0131 bence buralara g\u00f6t\u00fcrmekte fayda var. B\u00fct\u00fcn planlar\u0131, g\u00f6revi \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131m\u0131za verdik" ifadelerinin ard\u0131ndan, \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 harekete ge\u00e7ti.\r\n,Bolu, \u00c7anakkale, Erzincan, \u0130stanbul ve Trabzon'dan olu\u015fan 5 ilden toplam 50 muhtar\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 ilk kafile, yar\u0131n \u0130stanbul Atat\u00fcrk Havaliman\u0131n'dan saat 8.30'da End\u00fcl\u00fcs'e hareket edecek. \r\n,T\u00fcm masraflar\u0131 \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131'nca kar\u015f\u0131lanacak programda muhtarlara, Kurtuba Camii, El Hamra Saray\u0131, Eski \u015eehir Merkezi Albaicin gibi End\u00fcl\u00fcs'\u00fcn tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek. Muhtarlar 12 Nisan Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc saat 13.05'te \u0130spanya yerel saatiyle End\u00fcl\u00fcs'ten ayr\u0131lacak.\r\n,\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 bundan sonraki s\u00fcre\u00e7te de muhtarlar\u0131 kafileler \u015feklinde yurt d\u0131\u015f\u0131na g\u00f6ndermeye devam edecek.\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n muhtarlar\u0131n farkl\u0131 k\u00fclt\u00fcrleri g\u00f6rebilmesi i\u00e7in yurt d\u0131\u015f\u0131 gezilerinin organize edilmesi talimat\u0131 \u00fczerine \u0130\u00e7i\u015flerin Bakanl\u0131\u011f\u0131, 5 ilden 50 muhtar\u0131 yar\u0131n \u0130spanya'n\u0131n End\u00fcl\u00fcs b\u00f6lgesine g\u00f6t\u00fcr\u00fcyor.\r\n