Erdoğan talimatı vermişti! İlk adım atıldı

Ba\u015fkan Erdo\u011fan talimat\u0131 vermi\u015fti!,Ve ilk ad\u0131m at\u0131ld\u0131...,\u0130\u015fte t\u00fcm detaylar...,15 Temmuz darbe giri\u015fiminin ard\u0131ndan Cumhurba\u015fkan\u0131 Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n yap\u0131lmas\u0131 talimat\u0131n\u0131 verdi\u011fi Be\u015ftepe 15 Temmuz M\u00fczesi i\u00e7in ilk kazma vuruldu. 15 Temmuz gecesi ya\u015fananlar, modern m\u00fczecilik teknikleriyle anlat\u0131lacak.,\u015fehit ve gazilerin baz\u0131 \u00f6zel e\u015fyalar\u0131, 15 Temmuz gecesi zarar g\u00f6ren baz\u0131 ara\u00e7lar\u0131n da sergilenmesi planlan\u0131yor.,M\u00fczede, T\u00fcrkiye\u2019nin y\u0131llard\u0131r m\u00fccadele etti\u011fi ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleri de \u00f6zel bir alanda anlat\u0131lacak. FET\u00d6, PKK-PYD\/YPG, DEA\u015e kuklalarla sembolize edilecek. M\u00fcze i\u00e7erisindeki sergi alanlar\u0131nda Erdo\u011fan\u2019\u0131n s\u0131k s\u0131k vurgulad\u0131\u011f\u0131 \u201ctek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet\u201d ilkesi vurgulanacak.,M\u00fczede, 15 Temmuz gecesi darbecilere kar\u015f\u0131 koyarken \u015fehit olan 250 vatanda\u015f i\u00e7in de \u00f6zel b\u00f6l\u00fcmler haz\u0131rlanacak. 250 \u015fehidin hayat hikayelerinin de anlat\u0131laca\u011f\u0131 m\u00fczede, ,Haz\u0131rlanacak \u00f6zel alanda baz\u0131 \u0131\u015f\u0131k ve ses efektleri, g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler de kullan\u0131lacak. ,Ankara B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi taraf\u0131ndan yap\u0131lacak m\u00fcze, proje alan\u0131ndaki ye\u015fil alanla uyumlu bir \u015fekilde tasarland\u0131. Kapal\u0131 alanlar\u0131 zemin alt\u0131nda planlanan m\u00fcze, daha \u00e7ok a\u00e7\u0131k alanlardan olu\u015facak. A\u011fa\u00e7lar aras\u0131nda yap\u0131lacak y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yollar\u0131nda 15 Temmuz ile ilgili \u00e7e\u015fitli sunumlar yap\u0131lacak. M\u00fczenin, 15 Temmuz darbe giri\u015fiminin 3. y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fcne a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131n yap\u0131lmas\u0131 hedefleniyor. (H\u00fcrriyet)