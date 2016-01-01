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Fatih Terim Fenerbahçe tezahüratını duyunca bakın ne yaptı?
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Diriliş 115. fragman iZLE: Diriliş Ertuğrul 114. Son Bölüm Özeti
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ÖZET İZLE: Real Madrid 1-3 juventus Özeti İzle | Real Juventus Maçı Skoru Özeti VİDEO
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'Suskunlar' tekrar bölümleri ekranlara geri dönüyor
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GÜNDEM
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Kosova'dan Türkiye'ye getirilen 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı
SPOR
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ÖZET İZLE: Bayern münih 0-0 Sevilla Maçı Özet İzle | Bayern Sevilla Skoru Özeti Video
DÜNYA
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Beyaz Saray: Trump saldırıdan Rusya ve Suriye'yi sorumlu tutuyor
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Yiğit Bulut'un dikkat çeken dolar yorumu
DÜNYA
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Erdoğan yeniden seçilen Azerbaycan Devlet Başkanı'nı kutladı
DÜNYA
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Sen Anlat Karadeniz 'Yangaz' nedir? | Karadeniz yangaz Ne Demek, Ne Anlama Geliyor? | (Yangazın Anlamı Ne?)
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İş yerinden aldılar sonrası korkunç: 2 ölü 1 yaralı
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Erdoğan ilan etti, TV'ler son dakika olarak duyurdu
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Ortaylı: İkinci kanal lazım
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Katil Esad ortaya çıktı
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15 TEMMUZ
Ramazan
Erdoğan, Trump ile görüştü
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6
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bu gece bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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