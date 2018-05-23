Eren Erdem Kılıçdaroğlu'nun tüm yalanlarını ifşa etti!

CHP'li vekil Eren Erdem, partisi taraf\u0131ndan aday g\u00f6sterilmeyince \u00f6nceki g\u00fcn yurt d\u0131\u015f\u0131na ka\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015ft\u0131. \r\n,Ancak yurt d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131k\u0131\u015f yasa\u011f\u0131 bulundu\u011fu i\u00e7in g\u00fcvenlik g\u00f6revlileri \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131na izin vermemi\u015fti.\r\n,Bunun \u00fczerine Erdem bir TV kanal\u0131na telefonla ba\u011flanarak K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nu ve CHP'yi su\u00e7lad\u0131. \r\n\r\n,Erdem, bug\u00fcne kadar yapt\u0131\u011f\u0131 FET\u00d6 propagandalar\u0131ndan K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun ve B\u00fclent Tezcan'\u0131n sorumlu oldu\u011funu ifade etti.,CHP'li Erdem, Zaman Gazetesi'nin \u00f6n\u00fcne kendisini K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun g\u00f6nderdi\u011fini, M\u0130T T\u0131rlar\u0131 yalanlar\u0131n\u0131 i\u00e7eren tutanaklar\u0131 da kendisine CHP'li B\u00fclent Tezcan'\u0131n verdi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Erdem ayr\u0131ca, M\u0130T t\u0131rlar\u0131yla ilgili yalanlar\u0131n bulundu\u011fu tutanaklar\u0131n nereden ald\u0131\u011f\u0131n\u0131n savc\u0131 taraf\u0131ndan kendisine sorulmas\u0131 durumunda, bunu B\u00fclent Tezcan'dan ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,CHP'li vekil Eren Erdem parti taraf\u0131ndan aday g\u00f6sterilmedi