Ergenlerde beslenmenin 5 önemli kuralı

Z\u0130YNET\u0130 KOCABIYIK\r\n\u00c7ocu\u011fun sosyal hayata kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ergenlik, psikolojisinin yan\u0131nda beslenmesinin iyi y\u00f6netilmesi gereken bir d\u00f6nem\u2026 Sa\u011fl\u0131ks\u0131z beslenme ge\u00e7 ya da erken ergenli\u011fin yan\u0131nda gen\u00e7 obezitesinin de en \u00f6nemli sebeplerinden biri...\r\n,Son y\u0131llarda yeterli fiziksel aktivitenin olmamas\u0131, \u00e7ocuklarda ve gen\u00e7lerde obezite ve buna ba\u011fl\u0131 hastal\u0131klar\u0131n artmas\u0131na yol a\u00e7\u0131yor. Uzmanlar insan hayat\u0131n\u0131n ve v\u00fccudunun \u015fekillendi\u011fi ergenlik d\u00f6nemine \u00f6zel \u00f6nem verilmesi gerekti\u011fini vurguluyorlar. ,Problemli bir d\u00f6nem olan ergenlikte \u00e7ocuklar\u0131n davran\u0131\u015flar\u0131na odaklanan ailelerin beslenmeyi g\u00f6z ard\u0131 etti\u011fini belirten Ac\u0131badem International Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzman\u0131 Dilem \u0130rkin Ko\u00e7an \u201c\u00c7ocukluk \u00e7a\u011f\u0131nda al\u0131nan kilolar\u0131 g\u00f6z ard\u0131 etmek, en b\u00fcy\u00fck ebeveyn hatalar\u0131ndan biridir. Kilo fazlal\u0131\u011f\u0131 k\u0131z \u00e7ocuklar\u0131nda erken ergenli\u011fe, erkek \u00e7ocuklar\u0131nda ise gecikmi\u015f ergenli\u011fe yol a\u00e7abiliyor. Bununla birlikte bu d\u00f6nemde artan ya\u011f h\u00fccre say\u0131s\u0131, yeti\u015fkinlik d\u00f6neminde de \u015fi\u015fmanl\u0131\u011fa davetiye \u00e7\u0131kar\u0131lm\u0131\u015f oluyor\u201d diye konu\u015fuyor. \u201cSa\u011fl\u0131kl\u0131 bir yeti\u015fkinlik ge\u00e7irebilmek i\u00e7in t\u0131pk\u0131 bebeklikte oldu\u011fu gibi ergenlik d\u00f6nemindeki beslenme al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131 da \u00f6nem ta\u015f\u0131yor. Zira, k\u0131zlarda 10-12, erkeklerde ise 11-14 ya\u015flar\u0131nda ba\u015flay\u0131p, 18 ya\u015f\u0131na kadar devam eden ergenlik d\u00f6neminde edinilen al\u0131\u015fkanl\u0131klar yeti\u015fkinli\u011fin temelini olu\u015fturuyor\u201d diyen Kor\u00e7an, ergen beslenmesinin ipu\u00e7lar\u0131n\u0131 verdi\u2026,1- Okula kahvalt\u0131s\u0131z g\u00f6ndermeyin\r\nKahvalt\u0131 \u00e7ocuklarda ve gen\u00e7lerde hem fiziksel b\u00fcy\u00fcme ve geli\u015fim, hem de zihinsel geli\u015fim a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nemli. Dolay\u0131s\u0131yla okul ba\u015far\u0131s\u0131n\u0131 dahi etkiliyor. Bu sebeple \u00e7ocuk ve gen\u00e7lere mutlaka kahvalt\u0131 al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n kazand\u0131r\u0131lmas\u0131, sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir kahvalt\u0131n\u0131n i\u00e7eri\u011finde mutlaka peynir, yumurta, s\u00fct gibi protein kaynaklar\u0131na yer verilmesi gerekiyor. Ayr\u0131ca, lif kayna\u011f\u0131 olarak taze sebze, meyve, kaliteli ya\u011f kayna\u011f\u0131 olarak zeytin ve ceviz de tercih edilecek \u00fcr\u00fcnler aras\u0131nda yer al\u0131yor. Kahvalt\u0131 sevmeyen \u00e7ocuklar i\u00e7in, tost, s\u00fct-m\u00fcsli-meyve-kuru yemi\u015f \u015feklinde alternatif \u00f6\u011f\u00fcnler de \u00e7\u00f6z\u00fcm olabiliyor.2- S\u0131nav d\u00f6nemlerine dikkat edin\r\n\u0130mtihan d\u00f6nemlerinde beslenme al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131n\u0131n daha da \u00f6nem kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatan Beslenme ve Diyet Uzman\u0131 Dilem \u0130rkin Ko\u00e7an \u201cBu d\u00f6nemde mutlaka kahvalt\u0131 yap\u0131lmal\u0131, \u00f6\u011f\u00fcn atlan\u0131lmamal\u0131, ara \u00f6\u011f\u00fcnlerde \u00e7abuk enerji vermesi i\u00e7in kuru meyveler, kuru yemi\u015fler tercih edilmeli\u201d diyor.,2- S\u0131nav d\u00f6nemlerine dikkat edin\r\n\u0130mtihan d\u00f6nemlerinde beslenme al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131n\u0131n daha da \u00f6nem kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatan Beslenme ve Diyet Uzman\u0131 Dilem \u0130rkin Ko\u00e7an \u201cBu d\u00f6nemde mutlaka kahvalt\u0131 yap\u0131lmal\u0131, \u00f6\u011f\u00fcn atlan\u0131lmamal\u0131, ara \u00f6\u011f\u00fcnlerde \u00e7abuk enerji vermesi i\u00e7in kuru meyveler, kuru yemi\u015fler tercih edilmeli\u201d diyor.,3-Antrenman \u00f6ncesi ve sonras\u0131 \u00f6\u011f\u00fcnler iyi planlanmal\u0131\r\nErgenlik d\u00f6neminde d\u00fczenli spor yapan gen\u00e7lerde enerji a\u00e7\u0131\u011f\u0131 artt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in beslenme d\u00fczeninde de mutlaka bu ihtiyac\u0131n g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulundurulmas\u0131 gerekiyor. Antrenman \u00f6ncesi ve sonras\u0131 \u00f6\u011f\u00fcnler de bu do\u011frultuda planlanmal\u0131d\u0131r. Yap\u0131lan sporun t\u00fcr\u00fcne g\u00f6re \u00f6zellikle protein t\u00fcketimine dikkat edilerek, \u00f6\u011f\u00fcnlerde mutlaka et ve bal\u0131\u011fa yer verilmesi ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 kemik geli\u015fimi i\u00e7in s\u00fct ve s\u00fct \u00fcr\u00fcnlerinin ara ve ana \u00f6\u011f\u00fcnlerde bulundurulmas\u0131 da tavsiyeler aras\u0131nda yer al\u0131yor.,4- B\u00fcy\u00fcrken proteine dikkat\r\nHem kaliteli protein hem de Omega 3 kayna\u011f\u0131 olan bal\u0131k haftan\u0131n iki g\u00fcn\u00fc, k\u0131rm\u0131z\u0131 et haftan\u0131n en az iki g\u00fcn\u00fc haftan\u0131n bir iki g\u00fcn\u00fc de bitkisel protein kayna\u011f\u0131 olarak baklagiller mutlaka t\u00fcketilmelidir. Yine haftan\u0131n en az 4 g\u00fcn\u00fc kahvalt\u0131da mutlaka yumurta olmal\u0131d\u0131r. Ayr\u0131ca sebze yemeklerine de k\u0131yma eklenerek protein al\u0131m\u0131 sa\u011flanabilir.,5- K\u0131zlar\u0131n demir deposu \u00f6nemli\r\nErgenlik d\u00f6neminde k\u0131z ve erkek \u00e7ocuklarda vitamin ve mineral ihtiyac\u0131 a