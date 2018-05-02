Erivan'da göstericiler yolları kapattı!

Ermenistan'\u0131n ba\u015fkenti Erivan'da g\u00f6stericilerin yollar\u0131 kapatt\u0131\u011f\u0131 bildirildi. \r\n,Ermenistan'da protestolara liderlik eden muhalif Nikol Pa\u015finyan'\u0131n d\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 grev \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 \u00fczerine soka\u011fa \u00e7\u0131kan protestocular\u0131n ba\u015fkent Erivan'da yollar\u0131 kapatt\u0131\u011f\u0131 bildirildi. ,Protestocular\u0131n ana caddelerin yan\u0131 s\u0131ra karayollar\u0131n\u0131 da kapatt\u0131\u011f\u0131 belirtildi. ,Ermenistan\u2019da, Serj Sarkisyan\u2019\u0131n istifas\u0131 ile sonu\u00e7lanan \u00fclke \u00e7ap\u0131ndaki protestolara liderlik eden muhalif Nikol Pa\u015finyan, parlamentonun d\u00fcn kendisini ba\u015fbakan se\u00e7memesi \u00fczerine Ermenistan halk\u0131n\u0131 bir greve \u00e7a\u011f\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. ,Protestolara bir\u00e7ok \u00f6\u011frencinin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ifade edilirken, g\u00f6stericilerin Zvartnots havaalan\u0131na giden yolu da kapatt\u0131\u011f\u0131 bildirildi. \r\n\r\n