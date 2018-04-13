Erkek arkadaşının öldürdüğü Esen, böyle uğurlandı

\u00c7orlu'da geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm fabrikas\u0131 sahibi Bekir Yeniyurt, K\u0131rklareli'nin L\u00fcleburgaz il\u00e7esinde ya\u015fayan k\u0131z arkada\u015f\u0131 Esen D\u00fclger ile \u00f6nceki gece bulu\u015fup, yemek yedi. Yeme\u011fin ard\u0131ndan Yenyurt, kiral\u0131k otomobille Esen D\u00fclger ile bir s\u00fcre gezdi. ,Bu s\u0131rada ikili aras\u0131nda \u00e7\u0131kan tart\u0131\u015fmada s\u0131ras\u0131nda Yeniyurt, tabanca ile Esen D\u00fclger'i ba\u015f\u0131 ve boynundan iki kur\u015funla vurarak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. Daha sonra \u0130stanbul'a ka\u00e7an Yeniyurt, sakland\u0131\u011f\u0131 adreste polis taraf\u0131ndan yakaland\u0131.,D\u00fcn tutuklanan Yeniyurt, "Yemekte aram\u0131zda tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131. Lokantadan \u00e7\u0131kt\u0131ktan sonra tart\u0131\u015fma otomobilde de devam etti. Daha sonra da istemeyerek bu olay meydana geldi. \u00dczg\u00fcn\u00fcm" dedi.,\u0130stanbul Adli T\u0131p Kurumu'nda yap\u0131lan otopsinin ard\u0131ndan Esen D\u00fclger'in cenazesi memleketi L\u00fcleburgaz'\u0131n Ahmetbey beldesine getirildi. D\u00fclger i\u00e7in 5 bin n\u00fcfuslu Ahmetbey beldesinde cenaze t\u00f6reni d\u00fczenlendi. Beldede fabrika servis minib\u00fcs\u00fc \u015fof\u00f6r\u00fc olan Eren ve ev kad\u0131n\u0131 Fatma D\u00fclger \u00e7iftinin 3 k\u0131z\u0131ndan biri olan Esen D\u00fclger'in cenazesi cami bah\u00e7esine getirildi.,Daha \u00f6nce \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 hastane ve kuaf\u00f6rdeki arkada\u015flar\u0131, Esen'in tabutuna gelin duva\u011f\u0131 ba\u011flay\u0131p dua etti. Baba Eren D\u00fclger ise cami bah\u00e7esinde taziyeleri kabul etti.,Ahmetbey beldesi \u00c7ar\u015f\u0131 Camii'nde \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan cenaze namaz\u0131 k\u0131l\u0131nan Esen D\u00fclger, tabutuna ba\u011fl\u0131 gelin duva\u011f\u0131yla omuzlarda ta\u015f\u0131narak cenaze arac\u0131na ta\u015f\u0131nd\u0131. ,Bu s\u0131rada cami giri\u015finde bulunan k\u0131z karde\u015fleri Eldem ve Seda ile yak\u0131nlar\u0131 g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fuldu., \u00d6ld\u00fcr\u00fclen Esen D\u00fclger, belde mezarl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6zya\u015flar\u0131yla topra\u011fa verildi. Anne Fatma D\u00fclger'in ge\u00e7irdi\u011fi sinir krizi sonucu evinde tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc ve bu nedenle cenazeye kat\u0131lamad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.