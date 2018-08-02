Erken emeklilik geliyor\r\n,8 Eyl\u00fcl 1999 \u00f6ncesinde SSK\u2019l\u0131, Ba\u011fkurlu ve Emekli Sand\u0131\u011f\u0131 (memur) mensubu olarak i\u015f hayat\u0131na ba\u015flayanlar erkek ise 25 y\u0131l ve 5000 g\u00fcn, kad\u0131nsa 20 y\u0131l ve 5000 g\u00fcn \u015fart\u0131yla emekli olabiliyordu.\r\n,\u00d6rne\u011fin; 18 ya\u015f\u0131nda sigortal\u0131 i\u015fe ba\u015flayan bir kad\u0131n 5000 g\u00fcnl\u00fck primi tamamlarsa 38 ya\u015f\u0131nda, erkekler de 43 ya\u015f\u0131nda emekli olabiliyordu. Ancak 1999\u2019da emekli ya\u015f\u0131 ve istenen prim \u015fart\u0131 artt\u0131.\r\n,SSK\u2019ya tabi \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n emeklilik i\u00e7in ise gereken g\u00fcn say\u0131s\u0131 7000\u2019e y\u00fckseldi.\r\n,\u0130\u015fte detaylar...\r\n,1976 ile 1999 aras\u0131nda i\u015fe girenler i\u00e7in \u2018kademeli ya\u015f\u2019 getirilirken, 5510 say\u0131l\u0131 yasayla 30 Nisan 2008\u2019den itibaren i\u015fe girenlerde emeklilik ya\u015f\u0131 65 oldu. \u0130\u015fte bu uygulama milyonlarca ki\u015fiyi ma\u011fdur etti.\r\n,1999\u2019dan sonra i\u015fe girecekler i\u00e7in kad\u0131nlarda emeklilik ya\u015f\u0131 38\u2019den 58\u2019e, erkeklerde 43\u2019ten 60\u2019a \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.\r\n,Emeklili\u011fine k\u0131sa s\u00fcre kalanlar d\u00fczenlemeden sonra y\u0131llarca beklemek zorunda kald\u0131. Konu g\u00fcndeme \u00e7ok geldi. Hatta Emeklilikte Ya\u015fa Tak\u0131lanlar (EYT) organize olup ma\u011fduriyetlerini bakanlara ve siyasi parti yetkililerine anlatt\u0131.\r\n,Ara ara \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 s\u00f6ylendi. D\u00fc\u015f\u00fck emekli maa\u015f\u0131yla hemen emeklilik de bunlardan biriydi. G\u00fcndeme Almanya ve Finlandiya modelleri de geldi. Ama sonu\u00e7 \u00e7\u0131kmad\u0131.\r\n,Ne yap\u0131ld\u0131ysa \u2018emeklilikte ya\u015fa tak\u0131lanlara\u2019 \u00e7are bulunamad\u0131. Bu konuda bir d\u00fczenleme yap\u0131lmad\u0131. Anayasa Mahkemesi\u2019ne dahi ba\u015fvuru sonu\u00e7suz kald\u0131. Dava reddedildi.\r\n,Ancak bir\u00e7ok hukuk\u00e7u, uygulaman\u0131n hak ihlali oldu\u011funu savunmaya devam ediyor. \u0130\u00e7 hukuk yolu t\u00fckendi\u011fi i\u00e7in ya\u015fa tak\u0131lan 150-200 ki\u015fi konuyu Avrupa \u0130nsan Haklar\u0131 Mahkemesi\u2019ne (A\u0130HM) dahi ta\u015f\u0131d\u0131. Sonu\u00e7 bekleniyor...\r\n,Tam umutlar\u0131n t\u00fckendi\u011fi bir d\u00f6nemde AK Parti ile Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7iminde Cumhur \u0130ttifak\u0131\u2019nda yer alan Milliyet\u00e7i Hareket Partisi (MHP) yeni bir hamle yapt\u0131.\r\n,23 Temmuz\u2019da MHP \u0130stanbul Milletvekili Arzu Erdem, bizzat MHP Lideri Devlet Bah\u00e7eli\u2019nin talimat\u0131yla ya\u015fa tak\u0131lanlar\u0131n emekli olmalar\u0131n\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in haz\u0131rlanan kanun teklifini Meclis Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u2019na sundu.\r\n,5510 say\u0131l\u0131 Sosyal Sigortalar Kanunu\u2019nda de\u011fi\u015fiklik \u00f6ng\u00f6ren teklifte; sigortal\u0131l\u0131k s\u00fcresi, hizmet s\u00fcresi ve prim g\u00fcn say\u0131s\u0131 \u015fart\u0131n\u0131 sa\u011flay\u0131p ya\u015f ko\u015fulunu sa\u011flayamayanlar\u0131n yasan\u0131n \u00e7\u0131kmas\u0131 halinde 3 ay i\u00e7inde SGK\u2019ya ba\u015fvurarak emekli olabilecekleri yaz\u0131yor.\r\n,Baz\u0131 AK Partili vekillerin de bu teklife s\u00f6zl\u00fc destek verdi\u011fi ifade ediliyor.\r\n,Kanun teklifinin gerek\u00e7esinde \u00f6zetle \u015fu ifadeler yer al\u0131yor: \u201c1999 \u00f6ncesi \u00e7al\u0131\u015fma hayat\u0131na dahil olan bu sigortal\u0131, hizmet s\u00fcresi ve prim g\u00fcn\u00fc sonunda emekli olaca\u011f\u0131n\u0131 bilerek \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flam\u0131\u015f, fakat yap\u0131lan d\u00fczenlemelerle ma\u011fdur olmu\u015ftu.\r\n,Ya\u015f \u015fart\u0131n\u0131 tamamlayamad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in emekli olamayan ki\u015fi, ailesinin ge\u00e7imini sa\u011flamakta zorlan\u0131yor.\r\n,\u0130\u015f arad\u0131\u011f\u0131nda \u2018ya\u015fl\u0131s\u0131n\u2019, emekli olmay\u0131 istedi\u011finde ise \u2018gen\u00e7sin\u2019 deniyor.\r\n,.