Erken emeklilik için şartlar belli oldu!

Herkesin malumu oldu\u011fu \u00fczere erken emeklilik i\u00e7in sigortal\u0131 \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n bir tak\u0131m ko\u015fullar\u0131 kar\u015f\u0131lamalar\u0131 gerekmektedir.\r\n,Emeklilik i\u00e7in gerekli son \u015fart ise ya\u015f. 1 May\u0131s 2008'den sonra ilk kez sigortal\u0131 olan ve 7.200 g\u00fcn prim \u00f6deme \u015fart\u0131n\u0131 1 Ocak 2048'ten sonra dolduracak b\u00fct\u00fcn sigortal\u0131lar 65 ya\u015flar\u0131n\u0131 doldurduklar\u0131nda emekli olabilecekler.,Bu ki\u015filer sigortal\u0131l\u0131k s\u00fcresi ve prim g\u00fcn say\u0131lar\u0131n\u0131 doldursalar bile ya\u015f\u0131 bekleyecekler. .,K\u0131smi emeklilik olarak bilinen ya\u015ftan emekli olabilmek i\u00e7in belirli bir prim g\u00fcn\u00fcn\u00fcn, sigortal\u0131l\u0131k s\u00fcresinin ve ya\u015f\u0131n doldurulmas\u0131 gerekmektedir. 3600, 4500 ve 5400 prim g\u00fcn\u00fc ile ya\u015ftan emekli olabilirsiniz.,Kad\u0131nlarda ise; .\r\n- 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri aras\u0131nda yerine getirenler 52 ya\u015f\u0131nda, - 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri aras\u0131nda yerine getirenler 54 ya\u015f\u0131nda,,- 24.05.2011-23.05.2014 tarihleri aras\u0131nda yerine getirenler 59 ya\u015f\u0131nda, - 24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler 60 ya\u015f\u0131nda..\r\n,- 3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri aras\u0131nda yerine getirenler 56 ya\u015f\u0131nda, - 24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 ya\u015f\u0131nda emekli olabiliyor..\r\n,\u0130lk sigorta ba\u015flang\u0131\u00e7 tarihinden itibaren 15 y\u0131l ve 3600 g\u00fcn\u00fc tamamlam\u0131\u015f olanlar i\u00e7in ya\u015f \u015fartlar\u0131 \u015f\u00f6yledir;,Evlat edinen kad\u0131nlar da do\u011fum bor\u00e7lanmas\u0131 yaparak erken emekli olabiliyor. Sigortal\u0131 olarak \u00e7al\u0131\u015fan kad\u0131nlar 2 ya\u015f\u0131ndan k\u00fc\u00e7\u00fck olmak \u015fart\u0131yla evlat edindikleri \u00e7ocuklar \u00fczerinden erken emeklilik hakk\u0131na sahip olabiliyorlar.,Bu yasadan yararlanabilmek i\u00e7in erken emeklilik i\u00e7in ba\u015fvuracak kad\u0131nlar\u0131n \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n engellik durumunu gerekiyor ve t\u00fcm \u00e7al\u0131\u015fan kad\u0131nlar yararlanabiliyor. .,\u015eu anki mevzuat uyar\u0131nca 18 ya\u015f \u00f6ncesi sigortal\u0131 olarak g\u00f6sterilenlerin giri\u015f tarihi 18 ya\u015fa girdikleri g\u00fcn olarak belirleniyor. Dolay\u0131s\u0131yla s\u00fcre bak\u0131m\u0131ndan sa\u011flayaca\u011f\u0131 bir avantaj yok. Ancak 18 ya\u015f\u0131ndan \u00f6nce sigortal\u0131 olunan tarih, emeklilik i\u00e7in gerekli ya\u015f ve prim \u00f6deme g\u00fcn say\u0131s\u0131n\u0131n belirlenmesinde \u00f6nemli.,4\/A'LI yani SSK'l\u0131 ve 4\/b'li yani Ba\u011f-Kur'lu bir ki\u015finin emekli maa\u015f\u0131 ayl\u0131k ba\u011flama oran\u0131yla ortalama ayl\u0131k kazan\u00e7 tutar\u0131n\u0131n \u00e7arp\u0131lmas\u0131yla hesaplan\u0131r. Sigortal\u0131 SGK'ya ne kadar y\u00fcksek \u00fccretle bildirilirse, emekli maa\u015f\u0131 da o kadar y\u00fcksek olur.,Ki\u015fi \u00f6nce SSK'l\u0131 sonra Ba\u011f\u2013Kur'lu olmu\u015fsa ve her ikisinde de 1.260 g\u00fcn ge\u00e7irmi\u015fse Ba\u011f\u2013Kur'lu olarak emekli olacakt\u0131r. .,- Do\u011fumdan \u00f6nce SSK tescili - Do\u011fumun ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi tarihten sonraki iki y\u0131l i\u00e7inde ad\u0131na herhangi bir prim yatmam\u0131\u015f olmak (Baz\u0131 b\u00f6l\u00fcmlerinde prim yatm\u0131\u015fsa yine ayn\u0131 s\u00fcre i\u00e7inde prim yatmayan s\u00fcreler bor\u00e7lan\u0131l\u0131r.) - Do\u011fumdan sonra iki y\u0131l i\u00e7inde \u00e7ocu\u011fun sa\u011f olmas\u0131..,Peki erken emeklilik i\u00e7in gereken \u015fartlar neler? Kimler erken emekli olabilir? Erken emeklilik i\u00e7in neler gerekiyor? Nas\u0131l emekli olunur? \u0130\u015fte detaylar...\r\n,Erkeklerde ise askerlik s\u00fcreleri hem ya\u015f\u0131 geriye \u00e7ekerken hem de prim kazanma imkan\u0131 veriyor. Askerli\u011fini i\u015fe girmeden \u00f6nce yapan \u00e7al\u0131\u015fanlar, bor\u00e7lanma ile hem prim \u015fart\u0131n\u0131 azalt\u0131yor hem de 1-2 y\u0131l kazanabiliyor.,\u00dclkemizde en \u00e7ok tart\u0131\u015f\u0131lan konulardan biri olan ne zaman emekli olurum sorusunun cevab\u0131 1950 y\u0131l\u0131ndan beri olduk\u00e7a radikal de\u011fi\u015fimlere u\u011frayarak sekiz kere de\u011fi\u015fmi\u015ftir.\r\n,Emekli olmak i\u00e7in ki\u015finin ilk i\u015f g\u00fcn\u00fcnden itibaren ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 kurumda ayl\u0131k d\u00fczenli olarak primleri \u00f6denmeli ya da kendisi bu primi \u00f6demelidir.\r\n,1988 giri\u015fli birisi 1 y\u0131l askerlik bor\u00e7lan\u0131rsa 1987 giri\u015fli oluyor ve \u015fartlar\u0131 buna g\u00f6re belirleniyor. B\u00f6ylece en az bir ya\u015f \u00f6nce emeklilik imkan\u0131 bulunuyor..\r\n,Maalesef sigortadan \u00f6nceki do\u011fumlara bu hak tan\u0131nm\u0131yor. Anneler ise bu hakk\u0131n tan\u0131nmas\u0131n\u0131 bekliyor. Staj i\u00e7in yap\u0131lan sigorta ba\u015flang\u0131c\u0131 emeklilikte ge\u00e7erli olmaz iken do\u011fum bor\u00e7lanmas\u0131nda ge\u00e7erli say\u0131l\u0131yor. .\r\n,24.05.2002-23.05.2005 tarihleri aras\u0131nda yerine getirenler 56