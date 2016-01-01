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Erken seçim kararının ardından uçuşa geçti!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'nin 'erken seçim' çağrısına yeni bir tarih vererek cevap vermişti.
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