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Erken seçim öncesi yayınlanan son anket sonuçları

Erken seçim öncesi yayınlanan son anket sonuçları
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim önerisi gündeme oturdu. Son seçim anketine göre MHP'nin içinde bulunduğu ittifak açısından bu önerinin yerinde olduğu görülüyor.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında; Kasım 2019'da yapılması öngörülen milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Mart 2018'de yapılması öngörülen yerel seçimlerle birlikte, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taaruz'un yıl dönümü 26 Ağustos 2018'de yapılması önerisi ile gözler anketlere çevrildi.

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