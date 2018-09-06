Erkenci Kuş dizisinin yeni günü belli oldu!

Star TV ekranlar\u0131n\u0131n efsane dizisi Erkenci Ku\u015f t\u00fcm h\u0131z\u0131yla devam ediyor.\r\n,Star TV ekranlar\u0131nda yaz aylar\u0131n\u0131n fla\u015f dizisi Erkenci Ku\u015f, Ufak Tefek Cinayetler\u2019in ba\u015flamas\u0131 ile birlikte g\u00fcn de\u011fi\u015ftirecek.\r\n,Sal\u0131 g\u00fcnlerine damgas\u0131n\u0131 vuran ve 8\u2019in alt\u0131na d\u00fc\u015fmeyerek reytinglerde m\u00fcthi\u015f bir ba\u015far\u0131ya imza atan Erkenci Ku\u015f dizisinin g\u00fcn\u00fc de\u011fi\u015fiyor.\r\n,Erkenci Ku\u015f dizisi ise Cumartesi g\u00fcnleri izleyici ile bulu\u015facak.\r\n,Milliyet Cadde yazarlar\u0131ndan Ali Ey\u00fcbo\u011flu, kanal y\u00f6neticileri ve yap\u0131mc\u0131larla g\u00f6r\u00fc\u015ferek haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 dizi listesinde Erkenci Ku\u015f\u2019a Cumartesi program\u0131nda yer verdi.\r\n,Demet \u00d6zdemir ve Can Yaman\u2019\u0131n m\u00fcthi\u015f ba\u015far\u0131s\u0131n\u0131n ard\u0131ndan g\u00fcn de\u011fi\u015fikli\u011finin diziye nas\u0131l bir yans\u0131mas\u0131 olaca\u011f\u0131 merak ediliyor.\r\n,Kaynak: Televizyon gazetesi\r\n,Yeni sezonda \u00e7ok daha sert hikayesiyle dikkat \u00e7ekecek olan Ufak Tefek Cinayetler, Sal\u0131 g\u00fcnleri yay\u0131nlanmaya devam edecek.\r\n