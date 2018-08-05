Erzurum'da bir köyde linç girişimi!

Jandarma bile onlar\u0131 ay\u0131ramad\u0131...,Ellerinde soparla geldiler!,Kent merkezine 25 kilometre uzakl\u0131ktaki Uzunyayla k\u00f6y\u00fcne 4 y\u0131l \u00f6nce yerle\u015fen iki aile ile k\u00f6yl\u00fcler aras\u0131nda sorunlar ya\u015fanmaya ba\u015flad\u0131. \u00d6nceki g\u00fcn iki gen\u00e7 aras\u0131nda ya\u015fanan b\u0131\u00e7akl\u0131 kavga, barda\u011f\u0131 ta\u015f\u0131ran son damla oldu. Z.K.\u2019nin o\u011flu M.K. (18), arazi y\u00fcz\u00fcnden tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 Hasan Cindilli\u2019yi (19) b\u0131\u00e7aklad\u0131. \r\n\r\n,60 hane 450 n\u00fcfuslu Uzunyayla K\u00f6y\u00fc Muhtar\u0131 Ahmet Nuri Kutan, tek isteklerinin huzur oldu\u011funu, huzuru bozan iki aileyi k\u00f6ylerinde g\u00f6rmek istemediklerini belirtti. K\u00f6ye geldikleri 4 y\u0131ldan beri sorun ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden Muhtar Kutan, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n,A\u011f\u0131r yaralanan Cindilli, B\u00f6lge E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi yo\u011fun bak\u0131m servisinde tedaviye al\u0131nd\u0131. M.K. ise tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi.\r\n,'Di\u015fe di\u015f, kana kan intikam' diyerek...,B\u0131\u00e7akl\u0131 kavga sonras\u0131 \u00f6fkelenen k\u00f6yl\u00fcler, meydanda topland\u0131. \u0130hbar \u00fczerine k\u00f6ye jandarma ekipleri sevk edildi. Ellerinde sopalarla \u2019Di\u015f di\u015f, kana kan, intikam\u2019, \u2019Huzuru bozanlar\u0131 k\u00f6yde istemiyoruz\u2019 diye slogan atan k\u00f6yl\u00fcler, E.\u00c7. ve M.K.\u2019nin evine do\u011fru y\u00fcr\u00fcmeye ba\u015flad\u0131. \u00d6nlem alan jandarma, kalabal\u0131k grubu k\u00f6y\u00fcn ileri gelenleriyle birlikte g\u00fc\u00e7l\u00fckle durdurabildi. Aileleri lin\u00e7 etmeye giden gen\u00e7ler, jandarma taraf\u0131ndan okulun bah\u00e7esine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc ve kap\u0131s\u0131 kapat\u0131ld\u0131. K\u00f6y\u00fcn gen\u00e7leriyle burada konu\u015fan Jandarma Komutan\u0131, onlardan sakin olmalar\u0131n\u0131 istedi ve gere\u011finin yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,K\u00f6y halk\u0131, ellerindeki sopalar\u0131, istenmeyen ailenin hayvanlar\u0131 da k\u00f6yden gidene kadar b\u0131rakmayacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6ylerken, jandarma gece ve g\u00fcnd\u00fcz k\u00f6yde n\u00f6bet tutuyor.\r\n\r\n,\u00d6fkeli kalabal\u0131k, komutandan ald\u0131klar\u0131 s\u00f6zle sakinle\u015fti. Gerilimin devam etti\u011fi k\u00f6ye giri\u015f-\u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131 kontrol alt\u0131na alan jandarma, \u00f6fkelerin oda\u011f\u0131ndaki E.\u00c7 ve Z.K. ile ailelerini askeri ara\u00e7la k\u00f6yden \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n\r\n,.,"Bu adamlar bizim k\u00f6y\u00fcm\u00fczde 4 senedir oturmaktalar. Bu adamlar, k\u00f6yde 4 senedir devaml\u0131 s\u0131k\u0131nt\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131yorlar, huzursuzluk \u00e7\u0131kar\u0131yorlar. Ba\u015fkas\u0131n\u0131n arazisinde hayvan otlat\u0131yorlar. B\u0131\u00e7aklama olay\u0131 da bu sebeple ya\u015fand\u0131. Bu aile, hayvanlar\u0131n\u0131 yine ba\u015fkas\u0131n\u0131n arazisinde otlat\u0131yormu\u015f. Bu y\u00fczden tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131km\u0131\u015f. M.K., evden ald\u0131\u011f\u0131 b\u0131\u00e7akla Hasan Cindilli\u2019yi yaralam\u0131\u015f. Cindilli\u2019nin hayati tehlikesi var. Buna tepki olarak kom\u015fular\u0131m\u0131z k\u00f6yde b\u00f6yle insanlar\u0131n ya\u015famas\u0131n\u0131 istemiyor. Bu insanlar k\u00f6yde devaml\u0131 kavga huzursuzluk \u00e7\u0131kar\u0131yorlar."\r\n