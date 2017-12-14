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GÜNDEM
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DEAŞ operasyonunda örgütsel dökümanlar ele geçirildi
GÜNDEM
-
FETÖ şüphelisi cezaevi ziyaretinde yakalandı
YAŞAM
-
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
YAŞAM
-
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
EKONOMİ
-
EPDK 15 şirkete lisans verdi
GÜNDEM
-
Ankara'da FETÖ operasyonu! 79 kişi hakkında gözaltı kararı
DÜNYA
-
Su kuyusuna düşen leopar kurtarıldı
KÜLTüR - SANAT
-
'Antep fıstığı' filme adını verdi
GÜNDEM
-
İran'a hücumbot motoru veren Türk, ABD'de mahkemede
GÜNDEM
-
Ürküten tablo! Üç şehir çölleşiyor
GÜNDEM
-
Teröristler PKK hastanesi açtı
EĞİTİM
-
Liselere yerleştirmede detaylar belli oldu: 9 okuldan beşini seçmek zorunlu
EKONOMİ
-
Benzine 8 kuruş zam yapıldı
EKONOMİ
-
Emekliliere önemli düzenleme! Maaşlar artabilir
EKONOMİ
-
Türk Akımı boru hattının güzergâhı değişti
EKONOMİ
-
Balığın fiyatı altınla yarışıyor
EKONOMİ
-
Satılamayan havayolu şirketinden iflas başvurusu
EMLAK
-
Kira vergisi 2017 için arttı
EKONOMİ
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Ziraat Bankası, ABD'deki şubesini kapattı
EKONOMİ
-
Türk e-ticaret siteleri, Bitcoin kabul edecek
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Erzurum'da düşen kırağı izlenmeye değer manzaralar oluşturdu
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Erzurum’da ağaçlara düşen kırağı, izlenmeye değer manzaralar oluşturdu.
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